Son dakika... Çavuşoğlu: Montrö'yü uygulayacağız
CNN Türk canlı yayınında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tüm taraflar için uygulayacağını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4. gününde devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun "savaş"a dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.
Çavuşoğlu açıklamasında, "Kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin geçişi ile ilgili düzenlemeyi Montrö sözleşmesi yapıyor. Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi harfiyen uygulamıştır. Bu şartlarda Montrö anlaşmasını uygulayacağız. 19. maddesi gayet açık. Başlangıçta Rusya'nın saldırısı oldu, uzmanlarla, askerlerle, hukukçularla değerlendirdik" dedi.
"BU BİR ASKERİ HAREKAT DEĞİL, RESMEN SAVAŞ HALİ VAR"
"Artık bu bir savaşa döndü" diyen Çavuşoğlu, "Bu bir askeri harekat değil, resmen savaş hali var. Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö anlaşmasını bu şekilde uyguluyoruz" diye konuştu.
Çavuşoğlu ayrıca, "Rusya ile Ukrayna'nın yarın görüşme kararı almasından da son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.
1936 tarihli Montrö anlaşması, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki hakimiyetini sağlıyor. Montrö anlaşması, Karadeniz'i açık denizlere bağlayan boğazlardan geçen savaş gemilerinin sayısını ve tonajını sınırlayarak Karadeniz'in askerden arındırılmasını da sağlıyor.
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