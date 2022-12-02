Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye operasyon açıklaması

Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilmesi planlanan operasyona ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

AA
02 Aralık 2022 Cuma, 17:13
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye operasyon açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, ” İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, “İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor” ifadesini kullandı.

Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilmesi planlanan operasyonla ilgili konuşan Çavuşoğlu, “DEAŞ’ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor” dedi. 


Mevlüt Çavuşoğlu dışişleri suriye

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