Son Dakika... Çerçioğlu'nun istifası sonrası flaş gelişme... CHP, Aydın'da miting yapacak

14.08.2025 15:29:00
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AKP'ye katılması sonrası CHP Aydın'da miting yapma kararı aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, ve 3 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa etti. İstifa sonrası AKP'ye katılan Çerçioğlu'na yönelik tepkiler büyürken CHP yeni bir karar aldı. 

Edinilen bilgiye göre; CHP, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da Aydın'da miting düzenleme kararı aldı. 

CHP Aydın İl Başkanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

''Değerli basın mensupları; 18 Ağustos Pazartesi Günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımları ile “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenleyeceğiz. 

Yer ve saat bilgisini ilerleyen saatlerle sizlerle paylaşacağız.''

