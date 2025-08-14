Son Dakika... Çerçioğlu'nun istifası sonrası flaş gelişme... CHP, Aydın'da miting yapacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, ve 3 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa etti. İstifa sonrası AKP'ye katılan Çerçioğlu'na yönelik tepkiler büyürken CHP yeni bir karar aldı.
Edinilen bilgiye göre; CHP, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da Aydın'da miting düzenleme kararı aldı.
CHP Aydın İl Başkanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
''Değerli basın mensupları; 18 Ağustos Pazartesi Günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımları ile “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenleyeceğiz.
Yer ve saat bilgisini ilerleyen saatlerle sizlerle paylaşacağız.''