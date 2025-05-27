Son Dakika... ÇHD duruşması ertelendi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukatlar Barkın Timtik, Oya Aslan, Özgür Yılmaz, Güçlü Sevimli ve Gülvin Aydın’ın "örgüt propagandası yapmak" gerekçesiyle yargılandığı dava 21 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

ÇHD DAYANIŞMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

ÇHD’den duruşma öncesinde yapılan açıklamada avukatlar için dayanışma çağrısı yapıldı.

ÇHD'den duruşma öncesinde yapılan açıklamada "27 Mayıs Salı günü tutuklu üyelerimiz Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Oya Aslan ve Özgür Yılmaz ile derneğimiz üyesi Güçlü Sevimli ve Gülvin Aydın’ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşması görülecektir. Mesleki faaliyetleri nedeniyle propaganda yapmak suçundan yargılanan meslektaşlarımızın duruşması İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecektir.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, dayanışma çağrısı yapılarak “Tutuklu Meslektaşlarımızın duruşma salonunda hazır edileceği duruşmaya tüm üye ve meslektaşlarımızı bekliyoruz" denildi.



