Son Dakika... CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan TRT Genel Müdürlüğü önünde!

Sosyal medya hesabından yaptığı, "Pazartesi günü TRT’ye çıkacağım" paylaşımı gündem olan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bugün TRT Genel Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Akdoğan, Genel Müdürlük önünde 'TRT stüdyosu' kurdu.

"BİZİM DERDİMİZ YÖNETENLERLE"

CHP Milletvekili Akdoğan, şunları söyledi:

"Burada bir stüdyo kuruyoruz çünkü içerideki stüdyolarda bize yer verilmiyor. Biz de masamız, sandalyemiz ile birlikte burada bir stüdyo kurduk. Buraya 86 milyon para veriyoruz ama 86 milyonun sesi değil bir kişinin sesi çıkartılıyor.

TRT bizim için artık isyan noktasıdır. Tahammül edecek yerimiz yok. Hafta içi TBMM'de konuşacağım, diğer stüdyolarına gideceğim. Ben bugün TRT'nin içine pekala girebilirdim ben milletvekiliyim. Sadece tek derdim, buradaki emekçi arkadaşlarla karşı karşıya gelmemek. Çünkü ben buraya gireceğim, arkadaşlar beni soksalar bir dert sokmasalar bir dert.

Bizim çalışanlar ile derdimiz yok, derdimiz TRT'yi yönetenlerle.

"BİR CHP'Lİ VEKİL TRT'YE ÇIKAMAZ MI?"

Saray'dan, İletişim Başkanlığı'ndan soruyorlar. 'Ya bu CHP'li milletvekili TRT'ye çıkacağım diye twit atmış, bu neyin nesi' diye cevaben şu geliyor: 'Hayır efendim olur mu öyle şey.'

Şunu diyen yok. Bir CHP milletvekili TRT'ye çıkamaz mı? Ben buraya fişi söküp geri takmaya geldim. Tabir yerindeyse televizyonun üzerine vurmaya geldim.

Bizim neslimiz TRT ile büyüdü, bizden önceki nesiller TRT ile büyüdü. Resmen babamızın evinde dedemize küfrediliyor. TRT bizim kurumumuz ise açıkça söylüyorum babamızın evinde dedemize küfrettirmeyiz. Burası 86 milyonun evidir. TRT'ye çağrım şu: Siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa.

"ÖLÜM GÜNÜ STÜDYODA HALAY ÇEKTİRİYORLAR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm günü stüdyoda halay çektiren TRT benim için yok hükmünde. TRT'ye çıkacağım dediğim dakikalarda Alişan'la Hayata Gülümse programı var. Ben hayata gülümseyemiyorum. Ben 86 milyonun vatandaşın hayata gülümsemesini istiyorum.

Kanalı kuran, parayı veren millet ama yalanı duyan da millet. Bu yalan da şöyle bir şey var; ya aynı cümleleri farklı kişiler söylüyor ya da aynı cümleleri aynı kişiler söylüyor. TRT Haber'de bir program başlamış ve tam 42 hafta sürmüş. 22 haftası AKP'li siyasetçiler çıkmış. Kalan 20 hafta da diğer partilere mi bölüştürüldü? Hayır efendim. 42 haftanın 22 haftası AKP'liler çıkmış diğer haftalarda da AKP'ye yakın sendikacılar, akademisyenler çıkmış. insaf, merhamet!

"ATANAMA, ONURUNLA YAŞA"

Burada öyle bir yönetim anlayışı var ki buraya gelmeden önce konuştuğum RTÜK üyemizden aldığım bilgiyi söylüyorum. Bir RTÜK üyesi TRT Genel Müdürü'nden randevu ister de o korkar vermez mi? Olur da bir daha Genel Müdür atanamazsam diye... Atanama, onurunla yaşa kardeşim!

TRT Genel Müdürüne soruyorum. Mutlaka izliyordur, iki gündür panikteler. Babadan torpilli gel otur. Burada televizyonculuktan yetişmiş onlarca kişi TRT'den atılsın. İngiltere'de de BBC, Almanya'da da DW bu işi yapıyor. Adabı olan bunu yapmaz. Güney Kore'de devlet televizyonu başındaki kişi iki sene kalıyor. İki sene sonunda kar mı etmiş, zarar mı etmiş bakılıyor. Zarar edildiyse gidiyor. Bu kurumda ekmek elden su gölden...

"CHP PARASIYLA BU KANALA REKLAM VEREMEDİ"

TRT gelirlerinin yüzde 70'inin vatandaş cebinden veriyor. Telefon alıyorsunuz, telsiz alıyorsunuz, kulak alıyorsunuz hepsinde buraya para veriyorsunuz. Aldığınız her şey de buraya para veriyorsunuz. Yüzde 70'i böyle toplandı. Yüzde 30'u da kamuya ait kurumların buraya verdiği reklamlardan. Buraya geçen sene 32 milyar para gelmiş. CHP parasıyla bu kanala reklam veremedi!"

17-25 aralık oldu bu ülkede... 15 Temmuz günü bu TRT'nin önüne gelen darbecilerin de Allah belasını versin, hukuk da cezasını versin. 17-25 Aralık adı altında darbe diye belgesel yayınladı burası. Kabahatinizle oturmuyorsunuz bir de yayın yapıyorsunuz. 128 milyar dolar nerede diye sorduk. Bu arkamda gördüğünüz milletin her vesileyle parasını alan kurum CHP'nin yalan stratejisi diye yayın yaptı. Sana ne? Sen haberini ver o siyasetin işi. Çizgi film kanalı dahil iktidar propagandasına çalışıyor.

"ÖZEL AĞZINI AÇIP TEK KELİME ETMEMİŞ Mİ?"

TRT sitesine girip Özgür Özel yazıyorum. 88 sonuç bulundu. Kim Özel? Ana muhalefet lideri, partisini birinci yapmış bir lider. TRT'nin internet sitesinden çıkanları okuyorum... 'Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor', Özel yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi, Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e, Burhanettin Duran'dan Özgür Özel'e... Özel ağzını açıp tek kelime etmemiş mi? Sürekli AKP'den, cumhurbaşkanından Özgür Özel'e..."

'İMAMOĞLU HABERİNİ' KIRIP ATTI

Akdoğan, TRT Haber'in İmamoğlu iddianamesindeki '772 bin liralık' para transferini '772 milyon lira' diyerek servis ettiği haberini kırıp attı.

TRT Haber, ilgili haber hakkında saatler sonra, “Haberin kaynağının, sehven geçtiği '772 milyon' rakamını '772 bin' olarak düzeltmesinden dolayı, tutarı düzelterek haberimizi yeniden yayınlıyoruz” açıklamasını yapmıştı.