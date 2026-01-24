Son Dakika... CHP'de 84'üncü adres Yalova: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor'

CHP'nin, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepli "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84'üncüsü Yalova'da gerçekleştiriliyor.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu güzel şehir bir ay önce kara bir güne uyandı. Terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik bir operasyon yapılırken maalesef üç polisimiz şehit oldu. Ailelerine ve Yalova’ya bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Bu memleketin her evladı değerlidir. Türk polisi bu sefer de bizim güvenliğimiz için, belki yılbaşı gecesi Yalova’yı, İstanbul’u kana bulayacak canilere karşı göğsünü siper etti. Elbette soruşturmayı tüm boyutlarıyla yakından takip ediyoruz.

Sandığa sahip çıkmaya, seçtiklerimize, irademize sahip çıkmaya geldik. 19 Mart darbesinden sonra 310. günde bugünün iktidarının, yarının iktidarına darbe girişimine karşı Yalova'ya 84. eylemimizde, direnmeye, mücadeleye geldik."

"BURADAN TAYYİP BEY'E SÖYLÜYORUM"

Yalova, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da yapılan 'seçim kumpaslarını' anımsatan Özel, "Buradan Tayyip Bey’e söylüyorum. Bayrampaşa’da da, Gaziosmanpaşa’da da, Yalova’da da milletin dediği olacak!" ifadelerini kullandı.

"BU SESİ DUYMAYAN MURAT KURUM VAR"

Yalova'da yapılan belediye hizmetlerini anlatan Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u eleştirdi:

"Deprem bölgesi Yalova’da kentsel dönüşümün hızlanması için kolaylaştırıcı uygulamalar devreye alındı. Master plan oluşturuldu, rezerv alan planları belirlendi, buna göre imar planı yapıldı. Ve kentsel dönüşüm için belediyemiz döndü bu talebini iletti, kabul etmediler. Kentsel dönüşüm için devasa bir imza kampanyası yapıldı, 25 bin haneden imza alındı yollanıldı; hâlen daha buradan ses çıkarmıyorlar. Karşı tarafta bu sesi duymayan Murat Kurum var, biliyorsunuz."

Miting alanındaki yurttaşların yuhalaması üzerine Özel, "Murat Bey maşallah Yalova’da itibar çok yüksek! Duyar duymaz... Murat Kurum da diyecek ki; ‘Genel Başkan her cumartesi bir yere gidiyor, gittiği yerde beni yuhalatıyor.’ Vallahi Murat Bey, ben Hatay’da Murat Kurum’un M’si ağzımdan çıktı millet başladı, burada da daha bir şey demedim ‘kentsel dönüşüm Murat Kurum’ dedim bak ne diyorlar" diye konuştu.

"YENİ BİR FELAKETİN SEBEBİ OLMAYIN"

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben siyasette kimseyi yuhalatmam, gayret ederim olmasın diye; ama daha laf ağzımızdan çıkıyorken bir tepki varsa, bu kent 99’da depremi biliyor. Kentsel dönüşümün önemini biliyor. Hemen şurada Sındırgı’da, Manisa-Balıkesir sınırında 5 büyüklüğünde bir uyarı daha geldi iki gün önce. Bu millet depreme karşı kentsel dönüşüm istiyor. Belediye başkanları üstüne düşeni yapmış, millet imza atmış kentsel dönüşüm istiyor. Murat Kurum, sana bu tepkinin sebebi bu işi siyasete bulaştırmandır. Buradan Murat Kurum’a çağrımdır: Yalova’nın kentsel dönüşümünün önünü açın, yeni bir felaketin sebebi olmayın!"

"SALON ADAMI TAYYİP BEY "

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Aydın'da katıldığı töreni eleştiren Özel, "Buradan Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Bugün gitmiş Aydın’a. Aydın’ı biliyor musunuz? Aydın, Aydın... O topuklayan efe var ya topuklayan efe... Topuklayan efe’nin yanına gitmiş. Tabii buradan bir gösterelim televizyonlar görsün. Tayyip Bey Aydın’da soğuk havada sıcak bir salonda; salonu doldurmuş, oradan atıyor tutuyor. Buradan sesleniyorum, salon adamı Tayyip Bey Yalova Meydanı’nı görüyor musun?" sözlerini kaydetti.

AYRINTILAR GELİYOR...

İMAMOĞLU: ADALETSİZLİĞE, HAKSIZLIĞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki 12 metrekarelik hücresinden Yalova’ya yolladığı mektubu, CHP Yalova İl Başkanı İsmail Erdem Doğancı kamuoyu ile paylaştı:

“Atatürk’ün emaneti, güzel Yalova, merhaba. Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, güzel yüzlü çocuklar, cesur gençler… Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizleri çok özledim. Her birinizi hasretle kucaklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı uygulamalarının en özel örneklerini Yalova’da hayata geçirmek için çalışan kıymetli başkanım Mehmet Gürel’e teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Örgütümüzün güçlü iradesini temsil eden il başkanımız İsmail Erdem Doğancı’yı yürüttüğü kararlı mücadele için yürekten kutluyorum. Bu zor günleri, sizlerin onurlu mücadelesiyle aşacağız. Hep birlikte direneceğiz; adaletsizliğe, haksızlığa geçit vermeyeceğiz.”

“SORUNLARIMIZIN ORTAK SEBEBİ BU İKTİDARDIR”

“Ülkemizin sorunları çok ama hepsinin de ortak bir sebebi var. Sorunlarımızın ortak sebebi; adalet duygusunu yitirmiş, vicdanı körelmiş bu iktidardır. Ülkeyi yönetenler adaletten uzaklaşırsa, memleketin bereketi kaçar. Ne refah olur ne huzur olur. Bugün yaşamakta olduğumuz tam da budur. İcraatlarıyla, hizmetleriyle milleti mutlu edemeyen, vatandaşın oyunu gönül rızasıyla alamayan iktidarlar, koltuklarını korumak için baskıdan, zorbalıktan medet umarlar. Ülkede korku iklimi hakim olsun diye uğraşırlar. Maalesef, Türkiye’yi bu hale getirdiler. Yapılan bir araştırma, ülkemizde her 10 kişiden 8’inin yalan yanlış bir suçlamayla, haksız yere hapse girmekten endişe ettiğini gösteriyor. Çünkü vatandaş, devlet yönetimini teslim ettiği iktidara, iktidarın adaletine güvenmiyor.”

“MİLYONLARCA DAR GELİRLİ UMUDU KESTİ”

“İş bulamayan, iş bulsa kazandığı parayla geçinemeyen, borçlanmadan yaşayamayan on milyonlarca dar gelirli, iktidarın ekonomi politikalarından umudu kesti. Çünkü bu iktidarın aldığı ekonomik kararların özünde, temelinde adalet yok. Esnaf, çiftçi, tüccar, sanayici; iktidarın şekillendirdiği ekonomik, siyasi, hukuki ortama güvenemediği, önünü göremediği için zor durumda. Gençler, onları bekleyen hayatın belirsizliğinden dolayı umutsuz. Kadınlar, engelliler, dışlanmaya, ayrımcılığa uğrayan tüm kesimler, devletin gücünü yanlarında hissedemedikleri için mutsuz, çaresiz. Milletin tadını, memleketin bereketini kaçırdılar. Çünkü ülkenin kurumlarından ve kurallarından adaleti söküp aldılar. Bu büyük ve acil sorunun adı, ‘adalet krizidir’. Önce adalet krizini çözeceğiz, sonra tüm krizler tarih olacak.”

“MİLLETİN BAŞINA DAHA BÜYÜK BİR DERT OLDU”

“Türkiye’yi adalet krizine sokan; siyasi rakibinin diplomasını yargı marifetiyle gasp etmeye kalkan akıldır. Türkiye’yi adalet krizine sokan; milli iradeyi temsil eden belediye başkanlarının, hukukun ve uygulamaların aksine, tutuklu yargılanmalarına sebep olan akıldır. Türkiye’yi adalet krizine sokan; bir avuç insanın gücünü ve zenginliğini artırmak uğruna milleti, ülkenin zenginliklerinden, devletin imkanlarından mahrum bırakan akıldır. Bu kötü akıl, milletin hiçbir sorununu çözemez. Çözemiyor zaten. Geçmişte ‘çözüm’ diye yaptıkları ne varsa, sonradan hepsi milletin başına daha büyük bir dert oldu. Ekonomide öyle oldu, eğitimde öyle oldu, sağlıkta öyle oldu. Gerçek ve kalıcı çözüm için ilk şart, herkes için, her yerde adaleti sağlamaktır.”

“ÜLKEMİZ YEPYENİ BİR YÖNETİME KAVUŞACAK”

“Biz işte her şeyden önce bunu başaracağız. Bu büyük ve aziz millet, geçim derdi çekmeden, gelecek kaygısı hissetmeden, can ve mal güvenliğinden endişe etmeden yaşayacak. Bu ülkenin her bir ferdi, insanca barınma, beslenme imkanlarına, en kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine kolayca ulaşacak. Vatandaş, mahkemelere ve tüm devlet kurumlarına gözü kapalı güvenecek. Yöneticiler, vatandaş karşısında haddini bilecek. Bir kişinin, bir partinin, bir kesimin değil, ortak çıkarlarımızın, ortak değerlerimizin, ortak hayallerimizin iktidarını kuracağız. Milletin iktidarında, milletin hakkı milletin olacak. Ülkeyi bu hale getirenler, vatandaştan, sokaktan, sandıktan kaçamayacaklar. Seçim sandığı, bir müjdeli haber gibi, milletin önüne bereketiyle gelecek. Ülkemiz; gayretli, adaletli, liyakatli, yepyeni bir yönetime kavuşacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

MUHARREM İNCE: IŞİD'İN KARARGAHI YAPTILAR

Kürsüye CHP'li Muharrem İnce çıktı. Yalova'daki IŞİD çatışmasını eleştiren İnce, "Burası Atatürk'ün yazlık başkenti, 'benim kentim' dediği yer. Atatürk'ün yazlık başkentini IŞİD'in karargahı yaptılar, utanmazlar!" ifadelerini kullandı.

"Enseyi karartmak yok" diyen İnce, "Hukukun üstünlüğü, özerk bir Merkez Bankası, sadakat yerine liyakat. İsrafa son veren bir devlet. Nitelikli bir eğitim, özgür bir basın ve konuşan bir üniversite. Öncelikli sektörlerini belirtmiş; yazılımla uğraşan, markayla uğraşan bir Türkiye yapabiliriz. Beş yıldızlı bir demokrasiyle, beş yıldızlı bir turizmi yeniden kurabiliriz" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ BÖYLE PAŞALAR YOK"

İnce, sınırdaki bayrak provokasyonuna ilişkin ise, "Gönderdeki bayrak indiriliyor, koruyamıyorlar. Bir zamanlar Kıbrıs'ta bir Rum, Türk bayrağını indirmişti. Oradaki paşa 'Bayrağı indireni, indirin' demişti. Şimdi böyle paşalar yok, gemi maketi tutan paşalar var" sözlerini kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan İnce, "Erdoğan bir seçildiğinde doları 2.15 TL yaptı, sonraki seçildiğinde 20 TL yaptı, sonrakinde 43 TL yaptı, bir daha seçilirse uzaya çıkar dolar, 100 TL'yi de geçer" dedi.