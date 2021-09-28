Son Dakika... CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı
Partisinin danışma kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürüldü.
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.
Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.
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