Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 kişi hakkında siyasi yasak istendi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 14:43

Güncelleme: 08.05.2025 - 16:25

Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdiği gün yaşanan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişi hakkında “direnme”, “kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Çelik ve 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek için gittiği Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde bir araya gelen CHP'li yöneticiler ve yurttaşlar basın açıklaması yaparken polisin keyfi tutumunu protesto ettiler. Adliye önünde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar iddianame düzenlendi.

İddianamede, olaylarda yaralandığı iddia edilen 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı. Çelik ve CHP'liler, “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “kasten yaralama”, “kamu malına zarar verme” iddialarıyla suçlanıyor.

SİYASİ YASAK İSTENDİ

Çelik ve beraberindeki kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) siyasi yasak da içeren 'belli haklardan yoksun bırakılma' tedbirine ilişkin 53. maddesinin de uygulanması istendi.

İddianamenin 'hukuki değerlendirme' kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

Müşteki beyanları, olay tutanakları ve kamera görüntüleri incelemesi sonrası aralarında yukarıda isimleri yer alan şüphelilerin bulunduğu çok sayıda şüpheli tespit edildiği, toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarı yapılarak dağılmaları amacıyla müzakere yapıldığı ve grubun ihtar edildiği, nitekim bu husus olay tutanağı ve dosya içerisinde bulunan kamera görüntülerinde sabit olduğu ancak şüphelilerin güvenlik güçlerince oluşturulan hattı itmek, tekme ve yumruk ile saldırmak suretiyle mukavemet ederek dağılmamakta ısrar ettikleri, güvenlik güçlerince bu şekilde şüphelilerin 2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanun 32/1 maddesinde belirtilen suçu işledikleri anlaşılmıştır.

26 kişinin yer aldığı iddianamedeki isimler şu şekilde:

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz. Ahmet Aydın, Anıl Karabulut, Barış Ataş, Caner Sedefoğlu, Cem Kalender, Diyar Ceylan, Eren Çelik, Gökhan Hayri Bayar, Hakan Serin, Harun Demirel, Kemal Avseren, Özgür Murat Aydın, Sahil Keklik, Uğur Ali Söylemez, Uğurşah Yıldırım.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek için gittiği Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde bir araya gelen CHP'li yöneticiler ve yurttaşlar polisin keyfi tutumunu protesto etmişti. CHP'nin, İmamoğlu'nun ifade işlemleri bittikten sonra konuşma yapması için Adliye önüne getirmek istediği miting otobüsü, polis tarafından Çağlayan'ın önüne sokulmamıştı. Özgür Çelik ve CHP'lilerin polisle yaptığı pazarlık sonuçsuz kalınca Çelik ve beraberindekiler, polis barikatını aşıp alana sokulmayan miting otobüsüne ulaşmış, İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da konuşmalarını bu noktada yapmıştı.