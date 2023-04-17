Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda yeni gelişme: Son şüpheli gözaltında
Son dakika haberi... Seyrantepe'deki CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında silahla havaya ateş eden Emre D. Sultangazi'de yakalandı.
Olay, 6 Nisan Perşembe saat 04.00 sıralarında yaşanmıştı. CHP İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan ateş edildiği belirlenmişti.
Kamera görüntülerini inceleyen polisin çalışması sonrasında otomobilin sahibi Arif P. (26), Berkan Ö. (22), Anıl Ö. (20) ve Ferhat E.E. (23) gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden, olay sırasında araç içerisinde olmayan Anıl Ö'nün serbest bırakılmasına karar verildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hâkimlikçe sorguları yapılan üç şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldılar.
SON ŞÜPHELİ BUGÜN GÖZALTINDA
Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan Emre D. ise Sultangazi'de yakalandı. 23 yaşındaki Emre D.'nin 51 adet suç kaydı, 2 adet aranması olduğu belirtildi.
Tabancası da ele geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
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