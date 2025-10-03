Son Dakika... CHP İstanbul İl Kongresi davası ertelendi: Mahkemeden 'Gürsel Tekin' kararı!

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın bir sonraki duruşmasını 21 Kasım'a erteledi. Mahkeme, CHP’nin reddi hakim talebini de reddetti. Gürsel Tekin ve heyeti kayyum olarak görevine devam edecek.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

ERTELENDİ

CHP’nin reddi hakim talebini reddeden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 21 Kasım saat 10.00’a erteledi.

GÜRSEL TEKİN VE HEYETİ KAYYUMLUĞA DEVAM EDECEK

Ayrıca mahkeme; Gürsel Tekin ve heyetini kayyum olarak atadığı ve CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'ni görevden uzaklaştırdığı 2 Eylül 2025 tarihli ara karar hakkında istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmetti. Dosyanın Ankara’da mevcut dosyalarla birleştirilmesi talebinin ise gelecek celse değerlendirmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Kasım 2023'teki 38. İstanbul Kongresi'nde Özgür Çelik CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongrenin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararı vermiş ve 2 Eylül'de mahkeme kararıyla Özgür Çelik'i görevden almıştı. Aldığı ara karar ile kongreyi geçersiz sayan mahkeme, CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden almış ve kayyum heyeti atamış, heyetin başına da Gürsel Tekin'i getirmişti.

2 Eylül'de mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 24 Eylül'de yapılan olağanüstü kurultayda bir kez daha CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Gürsel Tekin ise 2 gün sonra partiden ihraç edilmişti.

Öte yandan aynı mahkeme, CHP'nin 24 Eylül'de İstanbul'da yaptığı olağanüstü il kongresinin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı göndermiş ancak YSK, kongrenin devam etmesine karar vermişti. Bu kongrede İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, daha sonra YSK'den de mazbatasını almıştı.