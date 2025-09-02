Son Dakika... CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkemenin, Özgür Çelik ve mevcut yönetiminin görevden alınmasına yönelik karar verdiği öne sürüldü.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildiği iddia edilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına karar verildiği aktarıldı.

"BİZE YAPILMIŞ BİR TEBLİĞ YOK"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ilk açıklaması ise şu şekilde:

"Henüz bize yapılmış bir tebliğ yok. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sadece sosyal medya üzerinden paylaşılan birtakım belgeler var. Şu anda biz de konu ile ilgili ne anlamaya çalıştığımız bir sürecin içindeyiz. Az önce Sayın Özgür Özel de telefon açtı. Biz de bize yapılmış bir tebliğ olmadığını kendilerine söyledik. Elimize ulaşmış bir belge yok"

ARA KARAR BELLİ OLDU

Mahkemenin verdiği ara kararda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine,

08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin REDDİNE,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine,

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.

