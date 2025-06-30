Son Dakika... CHP'nin tarihi kurultay davası başladı: Lütfü Savaş'ın avukatı: 'CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmelidir'

CHP'de genel başkanın değiştiği 2023 kurultayının iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması Dışkapı Adliyesi’ndeki Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı.

Davada "mutlak butlan" kararı verilmesi, kayyum atanması, davanın ertelenmesi ya da talebin reddedilmesi gibi olasılıklar söz konusu.





SAVAŞ'IN AVUKATI: "CHP YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU'NA VERİLMELİDİR"

Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Asli müdahale taleplerini reddediyoruz. Bu davayı uzatmadır. Özgür Özel'in kazanacağı algısı oluşturularak, delege iradesi manipüle edilmiştir. Burada genel hatlarıyla ortaya koyduğumuz ve ayrıntılarını öne sürdüğümüz olağan kurultayı organize şekilde suç işlenerek anayasal emredici hükümleriyle skatlanmıştır. Söz konusu kurultay mutlak butlanla bağlantılıdır.

6 Nisan 2025 tarihli olağanüstü kurultay kararı, yetkisiz genel başkan tarafından alınmıştır. 38. Olağan Kurultay hakkında mutlak butlan kararı verilmesi durumunda, bu olağanüstü kurultay çağrısı yok hükmünde sayılmalıdır.

Kamu düzenini bozan, mutlak butlanla batıl bir olağan kurultayda seçildiği için, kamu düzeninin korunması için mevcut genel başkanın görevden çekilmesi, önceki kurullarla partinin korunması gerekir.

Bütün bu açıklamalarımız karşısında dava konusu olağanüstü kurultayın mutlak butlanla batış olduğundan olağanüstü kurultayın yok hükmünde olduğuna karar verilerek, kamu düzeninin korunması açısından dava sonuna kadar mevcut parti yönetiminin el çektirilmesine, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve karar organlarının göreve çağrılmasına ve davamızın talebimiz gibi kabulüne karar verilmesini talep ederiz."



"MUTLAK BUTLAN İDDİASI MAHKEMECE DİNLENEMEZ DURUMDADIR"

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, söz alarak şunları söyledi:

"Davacı tarafın mutlak butlana ilişkin ifadeleri bulunmaktadır. Mutlak butlan iddiasının ileri sürülmesi öğretisinde dürüst hareket etmeyi gerektirir. Davacıların sonradan, her ne kadar delilsiz de olsa ben kurultay gününe ilişkin bir şey biliyordum demesi dürüstlük kuralına uymaz. Haliyle mutlak butlan iddiası mahkemece dinlenemez durumdadır.

Seçimi yargı denetiminde yapan siyasi parti kongre sonuçlarına mahkeme huzurunda itiraz edilmesi özel kanun olan Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi açıkça aykırıdır.

Yargıtay değiş yerleşmiş içtihatlarında, istisnası bulunmayan tüm içtihatlarında seçim yargısı konusuna giren siyasi partilerin kongrelerine ilişkin idari mahkemelerin görevli olmadığını ifade etmiştir.

Bu kapsamda mahkeme görevsizlik kararı vermesidir. Tam da anayasanın 2, 67 ,68, 90. maddelerinde güvence altına alınan siyasi parti kurma özgürlüğü bunun için getirilmiştir. Yine tam da bu nedenle, bir sayasi partiler kanunu çıkarılmış, siyasi partilerin kimin tarafından yönetileceği açıkça ifade edilmiştir. Siyasi partiler kongrelerde seçilmiş kişilerce yönetilir. Mahkemelerin partilerin kimin tarafından yönetilceğini belirleme yetkisi yoktur. Aksine kongrelerin geciktirilmeden yapılmasını sağlayacak kararlar alması beklenir."

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP'nin avukatı Çağlayan'ın beyanına karşı, "Ceza yargılamasının kesinleşmesinin beklenmesine gerek yoktur. Bizim kayyum talebimiz de dahil olmak üzerek hiçbir talebimiz yoktur." beyanında bulundu.

CHP YÖNETİMİNİN FERİ MÜDAHALE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Gamze Taşçıer, Ali Haydar Fırat, Uygar Hapçal, Bedirhan Bekdoğru, Baran Seyhan, Özgür Ceylan, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Ali Haydar Hakverdi, İsmail Atakan Ünger, Nurhayat Ataca Kayışoğlı, Murat Bakan, Berkay Gezgin, Mehmet Necati Yağcı, Saniye Barut, Gökan Zeybek, Ali Abbas Ertürk, Baran Bozoğlu, Gülşah Deniz Atalar, Bahadır Erdem, Gül Çiftçi Binici, Ulaş Karasu, Ecevit Keleş, Mahir Yüksel, Burcu yazıcıoğlu, Zeliha Ahbaz Şahbaz, Deniz Yavuzyılmaz, Melisa Yılmaz, Aylin Nazlıaka, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Suat Özçağdaş tarafından katılma talebinin olduğu belirtilmişti.



CHP PM ve YDK üyelerinin duruşma öncesinde verdiği müdahale talepleri, mahkemece kabul edildi.



ESKİ YARGITAY KARARI DA MAHKEMEYE SUNULDU

CHP tarafı, siyasi parti kongrelerinin iptaline ilişkin Yargıtay'a gelen tüm uyuşmazlıklara ilişkin kararlardan oluşan bir dilekçeyi mahkemeye sundu. Bu kararlar arasında CHP'nin eski bir kongresinin yine iptaline ilişkin ve karar alınamaz yönünde verilen Yargıtay kararının da olduğu belirtildi.

CHP'nin avukatı Mehmet Can Keysan yaptığı savunmada, "Olağan ve olağanüstü kurultayda genel başkanlık, parti meclisi ve merkez yönetim kurulu olarak 3 farklı seçim yapılmaktadır. Davacı tek bir seçim yönünden sadece soyut iddialarda bulunmakta, ancak üç seçimin de iptalini istemektedir. Bu durum hem dürüstlük kuralına hem da azdan çok yaratılamayacağı ilkesin aykırılık oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, ceza yargılamasındaki görevsizlik kararının sonuçlanmasından sonra karar vermek için davayı 8 Eylül'e erteledi.



SAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU DAVAYA KATILMADI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasının görüldüğü gün Ankara’da olmayacağı belirtildi.

Davaya katılma talebinde bulunan PM üyelerinin isimlerini tutanağa yazdırdı.

ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK MESAJI

Duruşma sırasında açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 25 ilçe başkanıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e desteklerini açıkladı.

Erkol, "Biz öncelikle olumsuz karar çıkmayacağına inanıyoruz. Bütün eksikliklerine rağmen Türkiye'de hukuk sisteminin kalıntılarının kaldığının inancındayız. O yüzden özellikle, 'Şöyle yaparız' diye konuşmadık. CHP Türkiye'nin umududur. Hukuktan öte iktidarın siyasi bir kararı olarak erteleyebileceklerini düşünüyorum. Çünkü onlar Türkiye'nin gündemlerinin tartışılmasını önlemeye çalışıyorlar. Bugün büyük bir sürpriz beklemiyoruz. CHP iktidarını yapılacak ilk seçimde kuracağız. Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun da partisini ve Türkiye'yi krize sokacak bir adım atmayacağını düşünüyorum, kendi adıma bu sağ duyurusunun olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı mahkemelerde açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.



İptali istenen 38. Olağan Kurultay’da seçilen CHP PM ve YDK üyeleri, dava sonucunda verilecek kararın taraflarına etkisi olacağına dikkati çekerek, CHP Genel Merkezi yanında feri müdahil olarak davaya katılma talebini içeren dilekçeyi dün mahkemeye sunmuşlardı.



Son duruşmada, CHP Genel Merkezi’ne müzekkere yazılarak 4-5 Kasım’daki parti tüzüğünün istenmesine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmadaki tüm belgelerin talep edilmesine karar verilmişti.





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