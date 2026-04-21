Son dakika... CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

OKUL SALDIRILARINA DAİR AÇIKLAMA

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Grup toplantısına bu yüksek katılım, sürekli bir kötülükle karşımızda olanlara, arkadaşlarımıza saldıranlara yani dost olmayanlara kaygı, dost olana da güven veriyor. İyi ki varsınız... Zor bir haftayı geride bıraktık, önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş'taki saldırılarla içimiz yandı.

TOM BARRACK'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Bunun ardından bir saldırı da Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hadsiz bir saldırı da gerçekleşti. ABD'nin büyükelçisi Tom Barrack, duvarında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün yer aldığı, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Meclis'in çatısı altındayız. Gelip bu ülkeyi yönetene güven mektubu sunan, bu ülkeye saygılıyız diyenler oturuyorlar bacak bacak üstüne atıp gerilip, yayılıp özensiz cümleler kuruyorlar...

Trump'ın düzenini Türkiye'de ilan etmeye kalkıyorlar, bu olurken Erdoğan oğlundan Trump ile görüşmek için randevu istiyordu.

Bu topraklarda güçlü lider monarşisi lazım denince susanlara söylüyorum... Aslında saflar net. Dünyada da netleşiyor.

Dünyanın bütün otokratlarını bir arada tutan, birbirinden öğrenmesi, birbirini desteklemesi.. Nerede onlara yarayacak model varsa birbirlerinden öğrenip, demokrasileri gerileterek, halk yerine zümreleri koyarak, halkları yoksullaştıran yeni bir sistem kurmaya çalışıyorlar.

Onlar Trump ile, Trump'ın desteklediği Netanyahu ile aynı saftalar, biz Gazze ile, Brezilya'da Lula ile İspanya'da Sanchez ile dünyanın bütün demokratlarıyla aynı saftayız.

ERDOĞAN'A VİDEOLU GÖNDERME

"Şimdi çaresiz kalınca gruplarında perde indirip izletiyorlar... Geçmişteki konuşmalardan parçalar kesip yalanı oynatıp onun üzerine CHP'ye, kurumsal kimliğine, geçmişine.. Ecevit'ten utanmadan, Sevr'i yırtıp atanlardan utanmadan, Gazi'nin hattını tutturamayan, CHP'ye demokrasi dışı yeni bir hat tarif edemezler" diyen Özel, daha sonra Tom Barrack'ın Türkiye ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerinin yer aldığı bir video izletti.

TOM BARRACK NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu’nda, “Ortadoğu'da işe yarayan tek şey, güçlü liderlik rejimleri oldu: Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar. Demokrasi pelerini giyen, insan hakları adına üzerine gittiğimiz ülkeler başarısız oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE'YE YENİDEN DEMOKRASİYİ GETİRECEĞİZ"

"Herkes bilsin ki yapılacak ilk seçim, Macaristan'daki gibi, Brezilya'daki gibi demokratlarla otokrat arasında olacaktır. Otokratı yeneceğiz, Türkiye'ye yeniden demokrasiyi getireceğiz.

"OKUL SALDIRILARI MÜNFERİT DEĞİL"

Bu saldırılar münferit değil. Bunlar devletin sosyal alandaki çöküşünün göstergesi. Yıllardır söylüyor, sorunları tespit ediyor ve önerilerde bulunuyoruz. Bu bakan döneminde okullarda 45 şiddet olayı oldu. 6 öğretmen, 11 öğrenci, 2 okul çalışanı ve 1 veli hayatını kaybetti. CHP olarak bu sorunu sadece fiziki bir güvenlik sorunu olarak ele almadık, almıyoruz. Maalesef sosyal bir çöküş var.

Sorumluluğu filmlere dizilere atıp kurtulamazsınız. Bu ülkeyi hiçbir mazeret olmaksızın 24 yıldır siz yönetiyorsunuz. Yönetimdeki çürüme sosyal çöküş olarak karşımızda.

