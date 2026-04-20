Özgür Özel'den Ataşehir'e çağrı: 'Onursal Adıgüzel'e hep birlikte sahip çıkıyoruz'

20.04.2026 12:39:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam Ataşehir Belediyesi önünde düzenlenecek miting için yurttaşlara çağrı yaptı. Özel, "Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'e ve Ataşehir'in tertemiz iradesine yönelen hiçbir tehdide geçit vermeyiz" dedi.

CHP, gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e destek olmak için bu akşam Ataşehir Belediyesi önünde miting düzenliyor.

'Ataşehir İradesine Sahip Çıkıyor' başlığı ile yapılacak miting, bugün (20 Nisan Pazartesi) saat 20.00'de Ataşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.

ÖZEL'DEN ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile yurttaşları miting alanına davet etti.

Özel, "Kimse kendisini milletten üstün görmesin! Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'e ve Ataşehir'in tertemiz iradesine yönelen hiçbir tehdide geçit vermeyiz. Zulme boyun eğmeyen, "İradem benimdir" diyen tüm vatandaşlarımızı, tüm yol arkadaşlarımızı bu akşam saat 20.00'de Ataşehir Belediyesi önüne bekliyorum" ifadelerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, Küresel İlerici Seferberlik toplantısına katıldığı Barselona'da bulunduğu sırada Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasının ardından pazartesi günkü programını değiştirmişti.

Özel, bugün saat 13.00'te İstanbul'da bulunan Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Özel, toplantının ardından saat 20.00'de ise Ataşehir Belediyesi önünde Başkan Adıgüzel'e destek olmak için miting düzenleyecek.

Ataşehir'de, Onursal Adıgüzel için yürüyüş: 'Muhalefetsiz bir Türkiye hayali kuruyorlar' Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınması üzerine ilçede binlerce yurttaş, Ataşehir Bulvarı'ndan belediye önüne kadar “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganıyla yürüdü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Tarihin en kalabalık yürüyüşü. Bir avuç insan yargıyı siyasallaştırmış, siyaseti dizayn etmek istiyor. Bizim arkamızda da millet var. Günün sonunda millet kazanacak” dedi.
Ataşehir’de gözaltı protestosu... Yurttaşlar Onursal Adıgüzel'e destek için belediye binası önünde toplandı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alınmasının ardından, yurttaşlar belediye binası önünde bir araya gelerek tepki gösterdi.
CHP lideri Özgür Özel programını değiştirdi: Ataşehir kararı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barselona'da Küresel İlerici Seferberlik toplantısına katıldığı sırada gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e destek olmak için yarın Ataşehir Belediyesi önünde miting yapacak.