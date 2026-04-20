Özgür Özel'den Ataşehir'e çağrı: 'Onursal Adıgüzel'e hep birlikte sahip çıkıyoruz'

CHP, gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e destek olmak için bu akşam Ataşehir Belediyesi önünde miting düzenliyor.

'Ataşehir İradesine Sahip Çıkıyor' başlığı ile yapılacak miting, bugün (20 Nisan Pazartesi) saat 20.00'de Ataşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.

ÖZEL'DEN ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile yurttaşları miting alanına davet etti.

Özel, "Kimse kendisini milletten üstün görmesin! Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'e ve Ataşehir'in tertemiz iradesine yönelen hiçbir tehdide geçit vermeyiz. Zulme boyun eğmeyen, "İradem benimdir" diyen tüm vatandaşlarımızı, tüm yol arkadaşlarımızı bu akşam saat 20.00'de Ataşehir Belediyesi önüne bekliyorum" ifadelerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, Küresel İlerici Seferberlik toplantısına katıldığı Barselona'da bulunduğu sırada Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasının ardından pazartesi günkü programını değiştirmişti.

Özel, bugün saat 13.00'te İstanbul'da bulunan Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Özel, toplantının ardından saat 20.00'de ise Ataşehir Belediyesi önünde Başkan Adıgüzel'e destek olmak için miting düzenleyecek.