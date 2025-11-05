Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 09:59:00
Haber Merkezi
Son dakika... CHP'nin itirazı reddedildi: Mahkeme İstanbul'da 'kayyuma devam' dedi

Son Dakika haberi... İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 'tedbiren' vermiş olduğu geçici kurul kararının kaldırılması için CHP Genel Merkezi tarafından bölge adliye mahkemesine yapılan itiraz reddedildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 'tedbiren' vermiş olduğu karar ile Gürsel Tekin'in başını çektiği bir heyet, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmıştı.

CHP, karar hakkında Bölge Adliye Mahkemesine itiraz sundu ancak itiraz reddedildi.

Böylece, kayyum heyetinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevinin sürmesi kararlaştırıldı.

DURUŞMA 21 KASIM'DA

Söz konusu dava kapsamında 3 Ekim’de görülen son duruşmada mahkeme, istinaf süreci tamamlanıncaya kadar kararın uygulanmasına devam edilmesine hükmetmiş ve duruşmayı 21 Kasım’a ertelemişti.

ÖZGÜR ÇELİK İKİ KEZ SEÇİLMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na 29 Eylül'de mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanıp Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından yapılan olağanüstü kongrede Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilmişti. Özgür Çelik, CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilmiş ve mazbatasını almıştı.

