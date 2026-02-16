Son Dakika... CHP'nin 'Köprüler halkındır satılamaz' yürüyüşüne Valilik engeli

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi tehdidine karşı, "Köprüler halkındır satılamaz. Talana, yağmaya, peşkeşe son!" sloganı ile yürüyüş duyurusu yapmıştı.

17 Şubat Salı günü yapılması beklenen yürüyüşün Beşiktaş Ortaköy'den Arnavutköy'e doğru gerçekleştirilmesi bekleniyordu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

CHP'nin köprülerin özelleştirilmesine karşı İstanbul'da yapmak istediği yürüyüşe Valilik'ten izin çıkmadı:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 11 Başkanlığı adına; İl başkanı Özgür ÇELİK ve Parti yöneticilerini katılımıyla; 17.02.2026 Salı günü saat 17.00'da İlimiz Beşiktaş İlçesi Ortaköy'den başlayıp Arnavutköy'e kadar 'Köprülerin Satışını Proteste Etmek' konulu yürüyüş düzenlemek istediğiniz, Valiliğimize sunulan dilekçeniz ile talep edilmiştir.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında; İlimiz sınırları dahilinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahlarının Valiliğimizce belirlenerek ilan edildiğinden, ilgi sayılı dilekçe ile talep edilen güzergahın 2026 yılı içeresinde Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen güzergahlar içerisinde bulunmadığından, ayrıca anılan güzergahta araç ve yaya trafiği ile güvenliğin olumsuz yönde etkileneceği değerlendirildiğinden mezkur yürüyüşün düzenlenmesi uygun görülmemiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim."

ÖZGÜR ÇELİK: KARARIMIZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, yürüyüş kararında bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Çelik, "Yürüyeceğiz, sattırmayacağız. Yarın saat 17.00’de Beşiktaş Ortaköy’de yürüyüş düzenleneceğiz" ifadelerini kullandı.