Son Dakika... CHP'li bir belediyeye daha inceleme başlatıldı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:44

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:39

Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.

İBB VE ABB'YE İNCELEME

Usulsüz harcamalar iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında inceleme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştı.

Son olarak CHP'li Beykoz Belediyesi'nin etkinlikleri hakkında da soruşturma başlatıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve "Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konserlerdeki ödeme iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sonrası "Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil" diyen İmamoğlu "Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı.