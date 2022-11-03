Son Dakika: CHP'li vekillerin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

03 Kasım 2022 Perşembe, 11:04

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Vefa Salman’ın henüz görevde olmadığı 2014 yılına ait bir soruşturmanın da dosyaya eklenmesine CHP'li milletvekilleri tepki göstermişti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır mahkeme heyetine “Yazıklar olsun. Bu yaptığınız doğru değil, burada adalet falan yok” dedi. CHP heyeti ardından mahkeme salonunu terk etmişti.

CHP milletvekilleriyle ilgili ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Mart 2019 seçimlerinde Yalova Belediye Başkanı seçilen, ancak kendisinden önceki yönetim dönemindeki bir zimmet iddiası sonucu 27 Şubat 2020’de görevden uzaklaştırılan CHP’li Vefa Salman’ın da Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, Veli Ağbaba ve çok sayıda CHP milletvekili ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da duruşmayı, salonda takip etti.

Vefa Salman’ın avukatı Deniz Baykal, duruşmada; müvekkilinin 2,5 senedir görevinden uzaklaştırıldığını ve halkın iradesinin gasp edildiğini ifade etti. Baykal, bilirkişi raporlarında Salman’ın suçsuz olduğunun belirtildiğini hatırlattı. Yeni sanıkların dava sürecini uzatacak olması nedeniyle Vefa Salman ile ilgili yargılama kararının verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti her iki dosyanın birbiriyle benzerlik taşıdığı, sanıklar hakkında verilecek kararın diğer sanıkları da etkileyeceği değerlendirmesi ile talebi reddetti.

Salonda bulunan CHP heyeti mahkeme heyetinin bu kararına tepki gösterdi. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, heyet başkanına, "Yazılar olsun. Sen tetikçisin" diye bağırdı. Diğer milletvekilleri de mahkeme heyetine tepkilerini gösterdi. Yaşanan gerginlik sonrası mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Heyet, duruşmayı izleyicilere kapattı.