Amasra faciasında, bilirkişi raporuyla CHP’nin tespitleri örtüştü
Bartın Amasra'da gerçekleşen maden faciasının bilirkişi raporunda CHP’nin uyarısını yaptığı gibi “havalandırma sisteminin yetersiz olmasının can kayıplarına neden olduğuna” işaret edildi.
Amasra’da 41 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili bilirkişi raporundaki tespitler, CHP’nin yaklaşık 10 gün önce açıklanan Amasra raporunu doğruladı.
Bilirkişi raporunda da CHP’nin uyarısını yaptığı gibi “havalandırma sisteminin yetersiz olmasının can kayıplarına neden olduğuna” işaret edildi. Faciayla ilgili CHP’nin raporunu hazırlayan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada bilirkişi raporuyla kendi raporlarındaki tespitlerin aynı olmasının faciadaki sorumluyu ortaya çıkardığına işaret etti. “Raporumuz doğrulandı” diyen Akın, “41 maden emekçisinin hayatını kaybettiği kazada sorumlular yalnızca iki mühendis ya da iki teknisyen değil, doğrudan AK Parti iktidarıdır. Sorumlu doğrudan ‘Kazalar bıçak gibi kesildi’ diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’dır” ifadelerini kullandı. Sayıştay raporlarında yer alan eksiklik ve uyarıların da bilirkişi raporunda yer aldığına dikkat çeken Akın, “İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan sözde dezenformasyon bülteninde Sayıştay raporlarındaki bu tespitler yok sayılarak kamuoyu yanıltılmıştı. Şimdi bilirkişi raporu ortaya koyuyor ki bu kazanın tek sorumlu var: AK Parti iktidarı” dedi.
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