CHP’li Murat Emir: Şanlı ordumuza bu kötülüğü yapmayın, üniformalarınızla sıcak siyasete girmeyin!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 22:00

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı ordumuza bu kötülüğü yapmayın! Üniformalarınızla sıcak siyasete girmeyin, üniformanızı kirletmeyin! Bizim siyasi muhatabımız Türk Askeri olamaz. Bizim işimiz; güvenlik güçlerimizin özverileri çalışmasını boşa çıkaran, ülkemizi uyuşturucu baronlarına açan siyasilerledir."