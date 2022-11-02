CHP’li Murat Emir: Şanlı ordumuza bu kötülüğü yapmayın, üniformalarınızla sıcak siyasete girmeyin!
Jandarma Genel Komutanlığı'nın, uyuşturucu iddiaları nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili açıklamada bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Şanlı ordumuza bu kötülüğü yapmayın! Üniformalarınızla sıcak siyasete girmeyin, üniformanızı kirletmeyin!" dedi.
Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Şanlı ordumuza bu kötülüğü yapmayın! Üniformalarınızla sıcak siyasete girmeyin, üniformanızı kirletmeyin! Bizim siyasi muhatabımız Türk Askeri olamaz. Bizim işimiz; güvenlik güçlerimizin özverileri çalışmasını boşa çıkaran, ülkemizi uyuşturucu baronlarına açan siyasilerledir."
Şanlı ordumuza bu kötülüğü yapmayın!.. Üniformalarınızla sıcak siyasete girmeyin, üniformanızı kirletmeyin!…Bizim siyasi muhatabımız Türk Askeri olamaz… Bizim işimiz; güvenlik güçlerimizin özverileri çalışmasını boşa çıkaran, ülkemizi uyuşturucu baronlarına açan siyasilerledir https://t.co/2fDgGLimFU— Murat Emir (@muratemirchp) November 2, 2022
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