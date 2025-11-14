Son dakika... COINO kripto platformuna operasyon: '32 milyar TL'lik suç geliri aklandı' iddiası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto varlık alım-satım platformu COINO’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına giren mali incelemeler, şirketin para trafiğinde bir yılda yaşanan çarpıcı artışı ortaya koydu. 2024’te toplam 211 milyon TL para girişi bulunan COINO hesaplarına, 2025 yılının ilk altı ayında 12 milyar TL aktığı tespit edildi.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK’ın raporuna göre COINO üzerinden kriptoya dönüştürülen paraların, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında işlem yapılan 172 farklı kişiye gönderildiği, toplam para transferinin güncel kurla yaklaşık 32 milyar TL olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık satın alarak aklandığı iddiası üzerine COINO’nun tüm mal varlıklarına el konuldu. Şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atandı.