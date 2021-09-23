Son dakika: Çorlu tren faciasında flaş gelişme
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Çorlu tren faciası davası ile ilgili açıklama yayımladı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), "Çorlu'daki tren kazasında bugüne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL ödeme yapılarak, dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir." açıklamasında bulundu.
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