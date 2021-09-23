Son dakika: Çorlu tren faciasında flaş gelişme

23 Eylül 2021 Perşembe, 16:10

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), "Çorlu'daki tren kazasında bugüne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL ödeme yapılarak, dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir." açıklamasında bulundu.



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