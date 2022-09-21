Son Dakika: Cumartesi Anneleri'ne polis ablukası: Gözaltılar var

21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:43

Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 2018 yılındaki 700'üncü hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kişinin yargılandığı davanın 5'inci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülecek.

Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi'nde yapılmak istenen basın açıklaması Kağıthane Kaymakamlığı’nın kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Cumartesi Anneleri'ni abluka altına polis müdahalede bulundu.

SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, SOL Parti İstanbul İl Örgütü Yönetim Meclisi Üyeleri Sercan Sinecan ve Yalçın Köse gözaltına alındı.

Davanın avukatı Meriç Eyüboğlu, avukat Efkan Bolaç ve DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren'in de gözaltına alındığı belirtildi.

Cumartesi Annleri'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Duruşmamız öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde yapmak istediğimiz açıklama Kağıthane Kaymakamlığı’nın kararı gerekçe gösterilerek engelleniyor. Ne Galatasaray’da ne Çağlayan’da anayasal haklarımızı kullanmamız engellenebilir!"