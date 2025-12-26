Son dakika... Cumhuriyet gündeme getirmişti! MİT'ten IŞİD'e kritik operasyon: Yılbaşında eylem hazırlığında olan terörist yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü IŞİD'e yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan IŞİD'li terörist yakalandı.

MALATYA'DA YAKALANDI

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile düzenlediği ortak operasyonda yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin'i Malatya'da yakaladı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgelerine intikal ederek IŞİD'e katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı için IŞİD adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

IŞİD'li Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.

MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar sonucunda İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalandı.

ÖRGÜTSEL GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ

Operasyonda, şüpheliye ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi.

İncelemeler sonucunda IŞİD'lı Burtakuçin'e ait materyallerde; IŞİD'a ait yazılımların, IŞİD'ın sözde bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, IŞİD tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve IŞİD'a katılımı destekleyen ses dosyalarının, IŞİD unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, IŞİD unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

IŞİD'in yılbaşında eylem hazırlığında olduğunu ilk olarak gazetemiz gündeme getirmişti.

Cumhuriyet; IŞİD’in önümüzdeki günlerde kalabalık bölgelerde terör saldırısı gerçekleştirebileceği uyarısı yaptığını ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık tarihli iç yazısında, personelden özellikle halk pazarları ve alışveriş merkezlerinde tedbirleri artırmasını istediğini manşetine taşımıştı.

‘YALNIZ TERÖRİST TARZI EYLEMLER…’

Saldırı niyetinin, “Yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla yürütülen mücadele sonucunda, eylem imkân ve kabiliyeti kırılan IŞİD ve radikal terör örgütlerinin, özellikle yılbaşı nedeniyle sansasyonel nitelikli eylem arayışı” sonucu ortaya çıktığı ifade edilmişti.

Yazıda, “Sözde lider kadrolardan örgüt üyelerine verilen talimatlara göre, örgütten kopmaları engellemek, sempatizanlarına moral vermek, kamuoyunda baskı ve korku oluşturmak amacıyla, örgüt mensuplarının seçecekleri farklı tarz lokasyonlarda, inisiyatifi uyuyan hücrelere verilmiş ve birbirinden bağımsız ‘yalnız terörist’ tarzı eylemler gerçekleştirebileceği” kaydedilmişti.

Personelden hem şehiriçi hem de şehir girişlerindeki güvenlik önlemlerini artırması ve edinilecek istihbaratı MİT ve emniyet birimleriyle paylaşması istenmişti.