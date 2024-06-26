Son Dakika... Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı: Makam aracıyla sınırda insan kaçakçılığı yapan general gözaltına alındı!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 16:38

Güncelleme: 26.06.2024 - 16:49

Yazarımız Barış Terkoğlu, Suriye'deki operasyon bölgesinde görevli bir tuğgeneralin makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı ortaya çıkarmıştı.

Tuğgeneral B.Ç.'nin Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi.

B.Ç.'nin Şanlıurfa'ya götürüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 20 Mayıs 2024 tarihli "Yok artık daha neler göreceğiz"

başlıklı yazısında skandalı şu ifadelerle anlatmıştı:

Şaşırmak zihnin ilacı. Ne kadar alışırsak aklımız o kadar körleşiyor. İnsan hayret ediyor denilen olaylar var. Onlardan biri geçenlerde Urfa’da yaşanmış. Kamuoyundan da sır gibi saklanmış. Açıkçası ben de duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Tam beş ayrı askeri kaynakla konuşarak teyit edince “şimdi yazmanın zamanı” dedim.

Hani madem bunca koruma var da bu sınır nasıl geçiliyor diyoruz ya...

Suriye’den Türkiye’ye yönelik insan kaçakçılığındaki büyük şüphe yetkilileri bile şaşırtmış. Zira kaçakçılık, Suriye’deki operasyon bölgesinde görevli bir tuğgeneralin makam aracıyla yapılıyormuş. Güvenlik görevlileri normalde durdurulmayan, aranmayan araca savcılık izniyle operasyon yapmış. Para karşılığı Suriyelileri sınırdan geçiren askerleri kıskıvrak yakalamış.

GENERALİN ARACIYLA KAÇAKÇILIK

Konuştuğum kaynaklar, Suriye’deki birliklerde görevli Tuğgeneral B.Ç’nin emir astsubayının ve korumalığını yapan uzman çavuşun bu nedenle gözaltına alındığını söyledi. İki asker, operasyon için Suriye’de bulunan tuğgeneralin makam aracıyla Suriye’den Türkiye’ye vızır vızır insan taşıyormuş. Bu işten de her postada binlerce dolar kazanıyormuş. Elbette generalin aracından kimse de şüphelenmiyormuş.

Milli Savunma bakan yardımcısını resmi bir açıklama için ısrarla aradım ancak geri dönüş olmadı. Konuştuğum diğer bakanlık kaynakları ise olaya hızla el koyduklarını, Tuğgeneral B.Ç’nin skandal olaydaki ihmalinden dolayı soruşturma geçirdiğini, emekliliğe sevk edildiğini söyledi. Öte yandan emir subayı ve koruma çavuşu hakkında ise savcılık soruşturmasının sürdüğünü, iki askerin TSK ile ilişiğinin de soruşturmanın sonucunda kesildiğini anlattılar. Kısacası, “Üzerimize düşeni yaptık” dediler.

Savcılık kaynakları da askerlerin evlerine baskın yapıldığını, haklarında mali inceleme raporu hazırlandığını ifade etti.

Sadece Tuğgeneral B.Ç. değil.

Urfa’da görev yapan 20. Zırhlı Tugayı’nın Komutanı Tuğgeneral M.B’nin de soruşturmanın selameti için Hakkâri Yüksekova’da 3. Piyade Tümeni’ne komutan yardımcısı olarak atandığını söylediler.