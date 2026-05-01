Son Dakika... Cumhuriyet Şişli'den bildiriyor... İstanbul'da '1 Mayıs' ablukası... Yurttaşlara biber gazlı TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var!

Fotoğraf ve Video: Gülnur Saydam, Erdem Öktem, Ufuk Sepetci

İstanbul’da 1 Mayıs, bu yıl da yoğun güvenlik önlemleri ve yasaklarla karşılandı. Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Taksim Meydanı’nı kapalı tutan iktidar, kentin en işlek bölgelerinden Şişli ve Mecidiyeköy’ü adeta abluka altına aldı.

15:50 | GÖZALTI SAYISI 500'Ü AŞTI

ÇHD; saat 15.50 itibarıyla gözaltı ve yakınlarının gözaltında olabileceği şüphesi ile haber alamadıklarını ilettiği kişi sayısının en az 550 olduğunu bildirdi.

14:01 | ÇHD'DEN AÇIKLAMA

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) tarafından yapışan açıklamada, "Saat 14.00 itibari ile masamıza ulaşan, bilgi edindiğimiz gözaltı ve yakınlarının gözaltında olabileceği şüphesi ile haber alamadıklarını ilettikleri kişi sayısı 370" denildi.

13:17 | GÖZALTILAR ARTIYOR

İHA, saat 13.17 itibarıyla gözaltı sayısının 366'ya ulaştığını açıkladı.

12:37 | "TAKSİM'İN HALKA KAPATILAMAYACAĞINI İLAN ETMEYE GELDİK"

Cumhuriyet'e konuşan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası Başkanı Neslihan Acar, "Bugün '1 Mayıs alanı Taksim'dir' diyerek geldik. Bu iradeyi 2025'te mücadeleci sendikalar olarak üstlendik. Yine 2026'da bu inisiyatifi güçlendirerek 1 Mayıs'ın dörtlünün inisiyatifinde olmadığını Taksim iradesini ve taleplerimizi bütün yıl gelişen işçilerin fiili mücadele zeminlerinden aldığımızı, Taksim gibi bir mücadele meydanının işçi sınıfının halka kapatılamayacağını ilan etmeye geldik. Onlarca mücadele arkadaşımız sabahtan beri işkenceyle dayak yiyerek gözaltına alındı. Otobüslerle Vatan Emniyet'e götürülüyor. 1 Mayıs'ın hem hukuki hem meşru zemini güçlüdür. Bütün Türkiye işçi sınıfını her sene Taksim iradesini kuşanarak 1 Mayıs'a davet ediyoruz" dedi.

12:20 | BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NDE 1 MAYIS EYLEMİ!

Boğaz Köprüsü'nden ellerinde pankartlarla Taksim'e yürümek isteyen Kaldıraç üyesi bir grup, polis engeliyle karşılaştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gruptakiler gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

12:10 | 200'DEN FAZLA GÖZALTI VAR!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) verilerine göre, saat 12.10 itibarıyla yaklaşık 200 gözaltına alındı.

Saat 12.10 itibari ile 1 Mayıs’ı 1 Mayıs alanı Taksim Meydanında kutlamak istedikleri için Avrupa yakasının farklı noktalarından gözaltına alınanların sayısı yaklaşık 200.



Gözaltılar sağlık kontrolleri için hastanelere getirilmeye başlandı.

12:00 | 'TAKSİM'DE 1 MAYIS' KARARLILIĞI

Mecidiyeköy'de gözaltılar ve polis şiddeti sonuç vermedi. Yurttaşlar meydanda Taksim'e yürüme kararlılığıyla tekrar buluştu.

11:30 | BAŞARAN AKSU DA GÖZALTINA ALINDI

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

11.20 | ÇHD: YAKLAŞIK 120 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) verilerine göre, saat 11.20 itibarıyla yaklaşık 120 kişi gözaltına alındı.

11:00 | BİBER GAZLI, TOMALI MÜDAHALE

Genel Başkan Erkan Baş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi polisin TOMA ve biber gazlı müdahalesinden etkilendi. Çok sayıda yurttaş biber gazından dolayı fenalaştı.

10:50 | POLİSTEN SERT MÜDAHALE

'Her yer Taksim her yer direniş' sloganı atan bir kişi daha yaka paça gözaltına alındı.

10: 30 | GÖZALTILAR VAR

Mecidiyeköy Meydanı’nda sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçmek isteyen bir grup ise polis müdahalesiyle karşılaştı. Polis, çok sayıda yurttaşı gözaltına aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Şişli ve Mecidiyeköy başta olmak üzere Taksim’e çıkan bütün yollar kapatıldı.

📌İstanbul'daki 1 Mayıs yasakları nedeniyle çok sayıda yol kapatıldı.



Mecidiyeköy ve Şişli'deki işyerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan yurttaşlar, yasaklara tepki gösterdi.



Bir yurttaş, olumsuz hava koşullarına rağmen dakikalardır yürüdüğünü belirterek, isyan…

Halaskargazi Caddesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yol devasa demir bariyerlerle mühürlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, işe gitmek isteyen yurttaşlara ve sokağa çıkmak isteyenlere cadde yine kapalıydı.

Mecidiyeköy'de 1 Mayıs ablukası:



Ankara'dan gelen yurttaşın oteline geçmesine bile izin verilmedi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle mağdur olduklarını belirten çok sayıda yurttaş, yasak kararına tepki gösterdi.

ŞİŞLİ’DEN TAKSİME HER YER KAPALI

Öte yandan Mecidiyeköy’den Taksim’e yürümek isteyen gruplara izin verilmezken, ara sokaklarda biriken kalabalık ile yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.