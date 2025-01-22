Son Dakika... DEM Parti heyetinin ikinci İmralı görüşmesi sona erdi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:47

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:06

DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde yaptığı görüşme sona erdi.

Görüşme yaklaşık dört saat sürdü.

Heyette DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder bulundu. Heyetin İmralı Adası’ndan döndüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Heyet ziyaretin ardından, Abdullah Öcalan'ın mesajını iletmek üzere siyasi parti yöneticilerini ziyaret etmişti.

DEM Parti, İmralı'ya ikinci bir görüşme yapacağına dair bilgi paylaşmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.

Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder ise Bakan Tunç'a yanıt olarak yaptığı açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" demişti. DEM Parti heyeti, Yılmaz'ın açıklamasının ardından Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde ikinci görüşmesini yapmak üzere başvuruda bulunmuştu.