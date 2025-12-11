Son Dakika... DEM Parti İmralı heyeti Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, İmralı heyeti üyeleri yarın (12 Aralık Cuma) saat 11.00’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.
DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın (12 Aralık Cuma) saat 11.00’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde; saat 14.00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret edecektir" ifadelerine yer verildi.