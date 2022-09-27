Son Dakika: 'Demir Yumruk' soruşturması tamamlandı
'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz grubuna yönelik soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 2’nci iddianamede Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 5 kişi örgüt yöneticiliği, 14 kişi örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istenildi. İddianame Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarara uğratan firmalara karşı 29 ilde yürütülen “Demir Yumruk” operasyonu kapsamında aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da olduğu 10 kişi tutuklanmıştı.
Örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz'ın, hakimle sevgili çıkmasının yankıları sürerken, başka bir hakimle daha yazışmaları tespit edildi.
ÖRGÜT LİDERİNİN, HAKİMLE SEVGİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Erol Evcil (Erol Eşrefoğlu), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın lideri olduğu 3 suç örgütüne yönelik soruşturmada örgüt lideri olarak tutuklanan Hüseyin Eryılmaz'ın telefon incelemesinde, İskenderun İcra Mahkemesi Hâkimi C.S. ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz grubuna yönelik soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 2’nci iddianamede, 46 şüpheli yer alırken aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 5 kişi örgüt yöneticiliği, 14 kişi örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istenildi. İddianame Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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