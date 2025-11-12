Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Mersin ve Antalya'dan da hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.31'de Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, yerin 15.46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:31:22 TSİ
Enlem:34.61639 N
Boylam:32.44333 E
Derinlik:15.46 km
Detay:https://t.co/ccPpahyUXr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
5.2'lik deprem, Mersin'den ve Antalya'dan da hissedildi.
Her iki ilde yaşayan yurttaşlar, depremi şiddetli hissettiklerini sosyal medyadan paylaştı.
KANDİLLİ 5.1 DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 12, 2025
KIBRIS RUM KESIMI https://t.co/NIUtR7re5n
12.11.2025, 12:31:29 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 16.5 km#Kandilli
PEŞ PEŞE ARTÇILAR...
Ana depremin ardından en büyüğü 4.8 olan birçok artçı deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:41:45 TSİ
Enlem:34.55778 N
Boylam:32.24917 E
Derinlik:13.89 km
Detay:https://t.co/YAC2qGCVpQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi