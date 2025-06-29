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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem! Uykudan uyandırdı: 'Çok sağlam hissettik...'

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem! Uykudan uyandırdı: 'Çok sağlam hissettik...'

29.06.2025 08:46:00
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Haber Merkezi
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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem! Uykudan uyandırdı: 'Çok sağlam hissettik...'

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Ankara, Çubuk'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.62 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Ankaralıları uykudan uyandırdı, yurttaşlar "Çok sağlam hissettik" yorumunu yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara’nın Çubuk ilçesinde saat 08.20’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 10.62 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Ankara'nın çoğu ilçesinde hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

UYKUDAN UYANDIRDI!

Deprem, Ankara'da şiddetli hissedildi, yurttaşları uykudan uyandırdı.

Birçok yurttaş, “3.6 mi? En az 4.7-5 tir o... uykudan kalktık yahu”, “Bir öne bir arkaya gittim uykumda çok sağlam hissettik Keçiören’de 3.6 gibi değildi geçmiş olsun”, “Bi pazar uykum var ona da sabahın köründe sallanarak uyandım” yorumlarını yaptı.



KANDİLLİ “3.7” DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise, Ankara’daki depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 1.9 kilometre olarak duyurdu.

Kandilli’nin paylaşımı şöyle:

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