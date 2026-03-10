Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya, Manavgat'ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.20'de Antalya, Manavgat açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntı, yerin 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [18.77 km] Manavgat (Antalya)
Tarih:2026-03-10
Saat:14:20:20 TSİ
Enlem:36.56667 N
Boylam:31.46833 E
Derinlik:40.87 km
