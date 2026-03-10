Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.03.2026 14:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya, Manavgat'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Antalya, Manavgat açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 40.87 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.20'de Antalya, Manavgat açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntı, yerin 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

