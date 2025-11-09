Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.58'de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 7.14 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-09
Saat:11:58:50 TSİ
Enlem:39.22667 N
Boylam:28.01389 E
Derinlik:7.14 km
Detay:
AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 11.58’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz" denildi.
DEPREM: Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 11.58'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip etmekteyiz.

KANDİLLİ 4.3 DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
DEPREM
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
09.11.2025, 11:58:50 TSİ
Büyüklük: 4.3
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 10.0 km