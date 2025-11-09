Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.11.2025 12:11:00
Son dakika haberi... Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.58'de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 7.14 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 11.58’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz" denildi.

KANDİLLİ 4.3 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

