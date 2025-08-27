Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da uykudan uyandıran deprem! İstanbul, Bursa, Manisa ve çevre illerden hissedildi...

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da uykudan uyandıran deprem! İstanbul, Bursa, Manisa ve çevre illerden hissedildi...

27.08.2025 07:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da uykudan uyandıran deprem! İstanbul, Bursa, Manisa ve çevre illerden hissedildi...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.12 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD’ın paylaşımı şöyle:

KANDİLLİ 4.5 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak duyurdu.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #afad #AFAD son depremler #Sındırgı