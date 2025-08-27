Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da uykudan uyandıran deprem! İstanbul, Bursa, Manisa ve çevre illerden hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD’ın paylaşımı şöyle:

KANDİLLİ 4.5 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak duyurdu.