Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Denizli'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.38'de Denizli'nin Güney ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 11.11 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'DAN PAYLAŞIM GELDİ
AFAD'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Güney (Denizli)
Tarih:2026-04-07
Saat:12:38:51 TSİ
Enlem:38.07333 N
Boylam:28.98972 E
Derinlik:11.11 km
Detay:https://t.co/MBvIHA6WQk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi