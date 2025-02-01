Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde saat 15.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde, saat 16.29 sıralarında ise 4.4 büyüklüğünde peş peşe iki depremin kaydedildiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 15.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Öte yandan saat 16.29 sıralarında da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-01
Saat:15:51:41 TSİ
Enlem:36.57556 N
Boylam:25.5875 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7LETiT7vcl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-01
Saat:16:29:48 TSİ
Enlem:36.49222 N
Boylam:25.39917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/d9gfYB7Hjh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Ege Denizi #deprem #afad #Son dakika
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