Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Şubat 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 1 Şubat 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:00

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Şubat'ta meydana gelen depremler...

1 Şubat'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.02.01 08:31:32   -.-  3.9  4.0   AKDENIZ                           

2025.02.01 08:26:25   -.-  1.8  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)      

2025.02.01 07:26:28    -.-  1.4  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)      

2025.02.01 07:04:03   -.-  1.7  -.-   HAYRAN-AKDAGMADENI (YOZGAT)       

2025.02.01 06:54:14    -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                           

2025.02.01 06:18:12   -.-  1.7  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)          

2025.02.01 05:40:07   -.-  1.8  -.-   KOLAK-CAMELI (DENIZLI)            

2025.02.01 05:37:38-.-  1.7  -.-   AKDENIZ                           

2025.02.01 05:20:50-.-  1.7  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)      

2025.02.01 04:44:03 -.-  1.9  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)               

2025.02.01 04:29:05    -.-  1.7  -.-   SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)          


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler
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