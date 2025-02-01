Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Şubat 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 1 Şubat 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Şubat'ta meydana gelen depremler...
1 Şubat'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.02.01 08:31:32 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ
2025.02.01 08:26:25 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.02.01 07:26:28 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
2025.02.01 07:04:03 -.- 1.7 -.- HAYRAN-AKDAGMADENI (YOZGAT)
2025.02.01 06:54:14 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2025.02.01 06:18:12 -.- 1.7 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
2025.02.01 05:40:07 -.- 1.8 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI)
2025.02.01 05:37:38-.- 1.7 -.- AKDENIZ
2025.02.01 05:20:50-.- 1.7 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2025.02.01 04:44:03 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)
2025.02.01 04:29:05 -.- 1.7 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
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