Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, İzmir'in Dikili ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi açıklarında İzmir'in Dikili ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Depremin yerin 10.67 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [11.33 km] Dikili (İzmir)
Tarih:2025-02-28
Saat:17:09:20 TSİ
Enlem:38.85111 N
Boylam:26.80278 E
Derinlik:10.67 km
Detay:https://t.co/BwgjRWLvgy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ayrıntılar geliyor...
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