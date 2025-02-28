Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, İzmir'in Dikili ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFADDeprem Dairesi, Ege Denizi açıklarında İzmir'in Dikili ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Depremin yerin 10.67 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

 


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