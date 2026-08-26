Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, saat 09.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'DAN PAYLAŞIM
Depremin ardından AFAD'dan sarsıntıya dair paylaşım geldi:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pınarbaşı (Kayseri)
Tarih:2026-08-26
Saat:09:53:43 TSİ
Enlem:38.7505 N
Boylam:36.54183 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/koZaSlxBJ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kayseri'de yaşayan birçok yurttaş, sosyal medya üzerinden depremi hissettiğini belirtti.