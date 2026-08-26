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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!

26.08.2026 10:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kayseri Pınarbaşı'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, saat 09.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN PAYLAŞIM

Depremin ardından AFAD'dan sarsıntıya dair paylaşım geldi:

Kayseri'de yaşayan birçok yurttaş, sosyal medya üzerinden depremi hissettiğini belirtti.

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