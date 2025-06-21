Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Muğla, Bodrum'da korkutan deprem! Uykudan uyandırdı: 'Yatakta zıpladık!'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 07.55'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 16.13 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

KANDİLLİ DE 3.5 DEDİ

Kandilli Rasathanesi de Muğla'daki depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

DEPREM UYKUDAN UYANDIRDI: 'YATAKTA ZIPLADIK'

Muğla, Bodrum'daki deprem oldukça şiddetli hissedildi.

Sosyal medyada yurttaşlar "Uykudan uyandırdı", "Yatakta zıpladık", "Böyle bir 3.5 yok, çok kötü sallandık" yorumları yaptı.







