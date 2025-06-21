Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Muğla, Bodrum'da korkutan deprem! Uykudan uyandırdı: 'Yatakta zıpladık!'

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Muğla, Bodrum'da korkutan deprem! Uykudan uyandırdı: 'Yatakta zıpladık!'

21.06.2025 08:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Muğla, Bodrum'da korkutan deprem! Uykudan uyandırdı: 'Yatakta zıpladık!'

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 16.13 kilometre olarak ölçüldü. Yurttaşlar, "Uykudan uyandırdı", "Yatakta zıpladık", "Böyle bir 3.5 yok, çok kötü sallandık" yorumları yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 07.55'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 16.13 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

KANDİLLİ DE 3.5 DEDİ

Kandilli Rasathanesi de Muğla'daki depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

DEPREM UYKUDAN UYANDIRDI: 'YATAKTA ZIPLADIK'

Muğla, Bodrum'daki deprem oldukça şiddetli hissedildi.

Sosyal medyada yurttaşlar "Uykudan uyandırdı", "Yatakta zıpladık", "Böyle bir 3.5 yok, çok kötü sallandık" yorumları yaptı.



İlgili Konular: #deprem #muğla #Bodrum #afad