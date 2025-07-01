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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova'da şiddetli hissedildi!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova'da şiddetli hissedildi!

1.07.2025 11:51:00
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Haber Merkezi
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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova'da şiddetli hissedildi!

Son dakika haberi... Saat 11.47 civarında İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkezi Bursa Gemlik, büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı.

İstanbul'da, saat 11.47 civarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi. 

Marmara'daki yurttaşlar sosyal medyada #deprem etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda, depremi hissettiklerini yazdı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) depreme dair açıklama geldi.

AFAD, depremin Bursa, Gemlik merkezli ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Sarsıntının derinliği ise 9.82 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ "4.0" DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5.3 olarak açıkladı.

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