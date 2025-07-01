Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova'da şiddetli hissedildi!

İstanbul'da, saat 11.47 civarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi.
Marmara'daki yurttaşlar sosyal medyada #deprem etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda, depremi hissettiklerini yazdı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) depreme dair açıklama geldi.
AFAD, depremin Bursa, Gemlik merkezli ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Sarsıntının derinliği ise 9.82 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ "4.0" DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5.3 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 1, 2025
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/pDY5bOlYq7
01.07.2025, 11:47:19 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.3 km#Kandilli