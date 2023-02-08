Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 8 bin 574'e yükseldi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:52

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 17:07

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yarattğı yıkımda can kaybı sayısı artıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş deprem bölgesinden açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında can kaybı sayısının 8 bin 574'e yükseldiğini ve 49 bin 133 yurttaşımızın yaralandığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş’tı. Kahramanmaraş'ta depremin ilk adımını buradan yaşadık ve ondan sonra da dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkânlarımızı seferber ettik.

Enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını yürütmeye başlayacak. Hedefimiz bir yıl içerisinde de aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde hemen TOKİ olarak bu operasyonları gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz.

Antalya, Alanya, Mersin'deki otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buralardaki otellerde kalma arzusunu oraya koyan vatandaşlarım olursa biz bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız.

Vatandaşlarım olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler. Buralardaki otellere yerleşmeye evet derlerse tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

İnşallah şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte ailelere desteğimizi vereceğiz.

Şu an itibarıyla Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz.

Bu bütçeyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak rakamı da 10 biner lira olarak planladık, ailelere ulaştıracağız."