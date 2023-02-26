Son Dakika... Depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Son dakika gelişmesi... Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda tutuklanan kişi sayısı arttı.

DHA
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 17:27
Son Dakika... Depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmada yeni gelişme
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken yıkılan binalara ilişkin soruşturma devam ediyor.

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 188 kişi tutuklandı.

AYRINTILAR GELİYOR...


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