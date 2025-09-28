İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 28 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 28 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
28 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:27:36 35.7998 31.6963 5.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
08:04:56 39.1612 28.1872 10.6 -.- 2.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:46:54 39.1573 28.1955 10.3 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:27:20 39.2158 28.1903 7.3 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:14:47 39.1943 28.1073 13.4 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:08:30 39.1722 28.2063 10.5 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:52:54 39.1968 28.1045 9.9 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:46:08 39.2652 28.1178 7.7 -.- 1.3 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:42:52 39.1658 28.1758 12.0 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:36:38 39.2377 29.2012 14.8 -.- 1.1 -.- BEYKOY-HISARCIK (KUTAHYA)
06:27:36 39.0977 28.2518 10.5 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:23:55 39.2287 28.1782 12.2 -.- 2.6 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
06:17:33 39.1712 28.1610 11.9 -.- 2.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:15:44 39.1397 28.1448 11.8 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:04:21 39.2062 28.0972 5.2 -.- 2.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:02:07 39.1555 28.2010 14.0 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:47:03 39.1760 28.2167 9.4 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:45:35 39.1500 28.2022 9.4 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:31 38.2052 37.8240 13.5 -.- 1.2 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:25:24 35.6782 25.7853 49.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
05:21:17 39.1612 28.1583 15.7 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:15:26 39.2250 28.1398 19.1 -.- 1.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:10:30 39.1722 28.1963 11.6 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:00:40 39.1983 28.2083 9.4 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:50:12 39.1368 28.2270 16.9 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:44:49 39.1622 28.2003 13.4 -.- 3.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:42:09 39.2145 28.1560 11.6 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:33:16 39.1730 28.1662 5.3 -.- 1.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:28:07 39.2340 28.9932 10.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:17:27 39.1625 28.1743 11.2 -.- 3.3 3.1 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:50:41 38.2672 38.4553 13.0 -.- 1.2 -.- BEYDAGI-(MALATYA)
03:49:56 38.7568 31.4773 10.1 -.- 0.9 -.- KARAKISLA-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
03:49:56 39.1538 28.1585 11.0 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:42:44 39.2147 28.2912 8.2 -.- 1.5 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:38:45 40.3272 24.0658 5.5 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN
03:31:30 39.2453 28.1352 8.4 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:28:32 39.1418 28.1327 16.9 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:24:40 39.1788 28.1928 14.9 -.- 3.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:23:52 39.1740 28.1047 12.9 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:20:53 39.1750 28.1068 5.1 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:19:41 39.1895 28.1925 8.8 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:54:43 39.1550 28.1785 5.0 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:48:27 38.1807 38.5632 5.0 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA)
02:41:46 40.5448 42.5458 5.0 -.- 1.2 -.- BEYKOY-SELIM (KARS)
02:37:07 37.2410 30.6308 8.2 -.- 1.6 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
02:35:32 39.2067 28.1435 7.6 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:14:49 39.1597 28.2040 8.5 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:31 39.1253 28.1753 14.5 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:59:52 39.2148 28.0155 9.7 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:49:36 39.1452 28.1518 15.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:49:20 36.8550 26.0828 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
01:44:53 38.2130 38.7450 5.0 -.- 1.3 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
01:39:57 39.2120 28.1393 11.2 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:32:35 39.2037 29.0407 11.0 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
01:30:57 39.1123 28.2088 16.3 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:19:13 38.1322 36.6045 7.7 -.- 0.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:02:23 40.3262 24.1243 9.7 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN
00:52:15 39.1818 28.1343 9.4 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:36:53 40.2748 24.1527 9.3 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN