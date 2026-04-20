AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Akdeniz'de deprem mi oldu? 20 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.51'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının derinliği 7.18 kilometre olarak kaydedildi.
20 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:22:54 38.6578 30.4973 13.5 -.- 1.5 -.- BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR)
07:50:13 36.7057 36.0803 5.3 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
07:49:40 39.2632 28.9878 5.2 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
07:42:20 37.8545 36.4527 13.1 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
07:36:50 38.9680 38.1575 11.7 -.- 1.6 -.- COBANDERE-ARGUVAN (MALATYA)
07:28:03 38.9435 37.9270 5.0 -.- 1.5 -.- BASAK-HEKIMHAN (MALATYA)
07:09:01 40.8733 31.7772 5.4 -.- 2.1 -.- MERKESLER-(BOLU)
07:07:05 40.0207 40.2682 13.3 -.- 2.4 -.- YAYLALAR-(BAYBURT)
07:05:13 38.1093 38.4685 8.1 -.- 2.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
07:02:23 40.9212 43.2170 10.4 -.- 2.1 -.- KARDESTEPE-ARPACAY (KARS)
06:18:47 40.1677 23.6110 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
06:14:23 37.4673 37.1582 9.7 -.- 1.5 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
05:57:25 34.9197 25.9835 7.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:55:49 34.9238 25.9462 5.8 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:50:29 37.6515 36.4518 7.8 -.- 1.8 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
05:44:10 38.6003 27.9217 5.4 -.- 2.1 -.- DERICI-AHMETLI (MANISA)
05:41:41 38.5883 27.8463 16.1 -.- 1.3 -.- CANBAZLI-AHMETLI (MANISA)
05:39:12 39.1493 28.3003 11.5 -.- 2.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:25:54 39.6152 27.9803 12.1 -.- 1.7 -.- OVAKOY-(BALIKESIR)
05:14:45 38.0862 28.9470 5.0 -.- 2.5 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
05:08:51 39.2227 28.9992 17.9 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:46:31 39.1947 28.1297 8.7 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:17:09 36.4845 36.3317 8.2 -.- 1.4 -.- KARATAS-KIRIKHAN (HATAY)
04:16:54 39.1545 25.8645 7.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:02:40 38.1510 36.8902 5.0 -.- 2.1 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
03:28:19 39.1773 28.9635 18.0 -.- 0.8 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)
03:11:33 38.2932 38.7628 12.7 -.- 1.2 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
02:57:50 36.9640 29.0007 7.9 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
02:39:06 38.6187 39.5273 10.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG)
02:31:44 40.8418 28.8608 18.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
01:51:06 37.3227 37.1550 5.4 -.- 1.3 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:31:57 40.0293 33.2193 22.1 -.- 1.0 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)
00:43:47 39.2213 29.0067 12.2 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
00:26:53 39.3940 26.3207 2.3 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
00:15:37 39.0555 29.8392 4.0 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)