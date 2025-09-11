İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 11 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 11 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 11.08 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
11 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.09.11 08:37:00 39.1493 28.1153 14.1 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 08:34:26 39.1673 28.1303 9.4 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 08:33:35 39.1982 28.2625 7.8 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 08:24:31 40.2307 33.4430 3.4 -.- 4.1 4.1 DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA) İlksel
2025.09.11 08:14:14 39.1673 28.2310 4.8 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 07:42:00 39.2047 28.3480 9.0 -.- 1.4 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 07:30:53 39.5270 28.7093 22.9 -.- 1.1 -.- SACAYAK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 07:22:27 39.1202 27.5930 4.3 -.- 1.4 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2025.09.11 07:17:58 39.1840 28.2258 14.3 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 07:12:39 39.0910 28.0862 12.8 -.- 1.5 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.11 07:08:15 39.1745 28.2247 10.1 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 07:05:50 39.1997 28.1975 10.0 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 07:00:23 39.1432 28.3145 17.1 -.- 0.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 06:50:44 39.2263 28.1240 7.4 -.- 2.0 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 06:38:07 39.1402 28.2055 10.8 -.- 1.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 06:24:48 40.6188 29.0425 7.3 -.- 1.4 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2025.09.11 06:20:31 39.1430 28.2575 13.1 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 05:32:41 39.1817 28.2838 7.7 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 05:04:50 39.1648 28.1745 9.4 -.- 1.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 05:04:28 39.2167 28.0165 11.6 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 05:04:18 36.6633 25.7317 6.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.09.11 04:59:11 39.1835 28.2143 9.4 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 04:55:29 36.6792 25.6535 2.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.09.11 04:48:24 39.1833 28.2745 15.6 -.- 1.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 04:41:52 39.1902 28.2413 11.8 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 04:38:21 39.2137 28.0183 7.7 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 04:29:30 39.1675 28.2190 12.7 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 04:11:43 39.1623 28.2052 15.5 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 03:54:47 37.7087 35.4268 5.8 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.09.11 03:52:39 36.1875 35.8247 19.4 -.- 1.7 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.09.11 03:52:07 39.2072 28.1302 11.9 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 03:47:19 40.3875 33.1922 5.4 -.- 2.3 -.- SARISU-CUBUK (ANKARA) İlksel
2025.09.11 03:46:49 38.5513 37.9902 3.5 -.- 1.4 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.09.11 03:38:23 39.2018 28.1683 8.2 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 03:36:52 39.1855 28.1330 9.6 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 03:27:01 39.1993 28.1013 9.5 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 03:22:58 39.1783 28.2518 12.5 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 03:00:36 39.1775 28.2057 8.0 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 02:54:26 40.0850 36.0157 5.0 -.- 2.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2025.09.11 02:50:16 39.1608 28.2687 12.7 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 02:39:14 39.2557 28.1393 7.2 -.- 1.1 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 02:28:15 38.0902 37.8160 12.2 -.- 0.9 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.09.11 02:15:03 39.1748 28.2018 10.8 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 02:13:10 39.1683 28.2698 9.0 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 01:57:54 39.2047 28.0055 13.3 -.- 2.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 01:53:01 39.1677 28.2275 9.7 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 01:50:45 39.2050 27.9740 9.9 -.- 1.4 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.11 01:50:21 39.2333 28.0008 11.2 -.- 1.3 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.09.11 01:47:13 39.1675 28.1448 8.0 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 01:43:42 39.1777 28.2472 9.6 -.- 3.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 01:39:47 40.0553 36.0598 8.0 -.- 1.7 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2025.09.11 01:19:20 39.1518 28.2892 8.5 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 01:11:28 39.1595 28.2780 9.9 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 00:56:52 39.1643 28.1838 14.8 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 00:53:23 39.1797 28.2148 16.5 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 00:46:40 38.2397 37.9890 7.5 -.- 1.2 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.09.11 00:45:48 39.1270 28.1005 15.1 -.- 1.6 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.11 00:43:54 37.6677 38.7442 5.5 -.- 1.4 -.- ESKITAS-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2025.09.11 00:41:41 39.2583 28.3178 17.3 -.- 1.3 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 00:41:07 39.1778 28.2332 14.2 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 00:38:56 39.2032 28.2392 7.1 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.11 00:25:16 38.9487 26.2618 10.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel