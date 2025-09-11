Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 11 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

11.09.2025 09:18:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 11 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 11.08 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

11 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.09.11 08:37:00  39.1493   28.1153       14.1      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.11 08:34:26  39.1673   28.1303        9.4      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.11 08:33:35  39.1982   28.2625        7.8      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 08:24:31  40.2307   33.4430        3.4      -.-  4.1  4.1   DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA)                         İlksel

2025.09.11 08:14:14  39.1673   28.2310        4.8      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 07:42:00  39.2047   28.3480        9.0      -.-  1.4  -.-   OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 07:30:53  39.5270   28.7093       22.9      -.-  1.1  -.-   SACAYAK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 07:22:27  39.1202   27.5930        4.3      -.-  1.4  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel

2025.09.11 07:17:58  39.1840   28.2258       14.3      -.-  1.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 07:12:39  39.0910   28.0862       12.8      -.-  1.5  -.-   KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2025.09.11 07:08:15  39.1745   28.2247       10.1      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 07:05:50  39.1997   28.1975       10.0      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 07:00:23  39.1432   28.3145       17.1      -.-  0.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.11 06:50:44  39.2263   28.1240        7.4      -.-  2.0  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.11 06:38:07  39.1402   28.2055       10.8      -.-  1.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 06:24:48  40.6188   29.0425        7.3      -.-  1.4  -.-   KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)                        İlksel

2025.09.11 06:20:31  39.1430   28.2575       13.1      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 05:32:41  39.1817   28.2838        7.7      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.11 05:04:50  39.1648   28.1745        9.4      -.-  1.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 05:04:28  39.2167   28.0165       11.6      -.-  1.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.11 05:04:18  36.6633   25.7317        6.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.09.11 04:59:11  39.1835   28.2143        9.4      -.-  2.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 04:55:29  36.6792   25.6535        2.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.09.11 04:48:24  39.1833   28.2745       15.6      -.-  1.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.11 04:41:52  39.1902   28.2413       11.8      -.-  1.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 04:38:21  39.2137   28.0183        7.7      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.11 04:29:30  39.1675   28.2190       12.7      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 04:11:43  39.1623   28.2052       15.5      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 03:54:47  37.7087   35.4268        5.8      -.-  1.6  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel

2025.09.11 03:52:39  36.1875   35.8247       19.4      -.-  1.7  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel

2025.09.11 03:52:07  39.2072   28.1302       11.9      -.-  2.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 03:47:19  40.3875   33.1922        5.4      -.-  2.3  -.-   SARISU-CUBUK (ANKARA)                             İlksel

2025.09.11 03:46:49  38.5513   37.9902        3.5      -.-  1.4  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel

2025.09.11 03:38:23  39.2018   28.1683        8.2      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 03:36:52  39.1855   28.1330        9.6      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 03:27:01  39.1993   28.1013        9.5      -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.09.11 03:22:58  39.1783   28.2518       12.5      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 03:00:36  39.1775   28.2057        8.0      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 02:54:26  40.0850   36.0157        5.0      -.-  2.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2025.09.11 02:50:16  39.1608   28.2687       12.7      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.11 02:39:14  39.2557   28.1393        7.2      -.-  1.1  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.11 02:28:15  38.0902   37.8160       12.2      -.-  0.9  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   İlksel

2025.09.11 02:15:03  39.1748   28.2018       10.8      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 02:13:10  39.1683   28.2698        9.0      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.11 01:57:54  39.2047   28.0055       13.3      -.-  2.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.11 01:53:01  39.1677   28.2275        9.7      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 01:50:45  39.2050   27.9740        9.9      -.-  1.4  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2025.09.11 01:50:21  39.2333   28.0008       11.2      -.-  1.3  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel

2025.09.11 01:47:13  39.1675   28.1448        8.0      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.11 01:43:42  39.1777   28.2472        9.6      -.-  3.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 01:39:47  40.0553   36.0598        8.0      -.-  1.7  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2025.09.11 01:19:20  39.1518   28.2892        8.5      -.-  1.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.11 01:11:28  39.1595   28.2780        9.9      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.11 00:56:52  39.1643   28.1838       14.8      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 00:53:23  39.1797   28.2148       16.5      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 00:46:40  38.2397   37.9890        7.5      -.-  1.2  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2025.09.11 00:45:48  39.1270   28.1005       15.1      -.-  1.6  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel

2025.09.11 00:43:54  37.6677   38.7442        5.5      -.-  1.4  -.-   ESKITAS-KAHTA (ADIYAMAN)                          İlksel

2025.09.11 00:41:41  39.2583   28.3178       17.3      -.-  1.3  -.-   OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 00:41:07  39.1778   28.2332       14.2      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.11 00:38:56  39.2032   28.2392        7.1      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.11 00:25:16  38.9487   26.2618       10.3      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

