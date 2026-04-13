AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 13 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
13 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:48:32 35.8307 30.2478 5.0 -.- 4.7 4.7 AKDENIZ
08:43:34 35.8927 30.1000 12.3 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ
08:26:40 39.2430 29.0148 13.2 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
08:24:21 37.0703 28.2790 10.2 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-(MUGLA)
08:16:06 39.2493 28.9975 5.3 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:51:36 40.7630 31.5777 5.3 -.- 1.0 -.- PIRAHMETLER-(BOLU)
07:42:10 36.0955 27.3072 9.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
07:22:14 35.8965 28.1215 9.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
07:16:55 39.2448 28.9937 10.4 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:13:04 38.8768 40.1003 7.1 -.- 2.1 -.- YUKARIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG)
06:52:01 36.0977 27.2592 11.5 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI
06:33:06 36.0880 27.3077 11.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
06:26:02 38.2927 38.2552 3.4 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA)
06:00:03 36.9505 23.6153 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
05:26:07 35.8247 28.1870 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
05:23:41 35.8593 28.1820 10.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
05:10:32 39.2422 29.0278 5.2 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
05:00:46 35.8927 28.1028 5.8 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ
04:57:36 39.2372 29.0378 8.2 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:50:59 36.6507 29.3507 7.5 -.- 1.5 -.- KEMER-FETHIYE (MUGLA)
04:35:38 40.9107 27.9292 29.6 -.- 1.0 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
04:25:12 39.1390 29.3967 4.4 -.- 1.9 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA)
04:23:10 39.2452 28.9407 11.6 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
04:08:43 39.2217 29.0960 1.4 -.- 0.6 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
04:02:38 39.2230 29.0193 6.2 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:55:28 39.2275 29.0170 15.3 -.- 0.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:51:18 38.9405 42.7978 5.0 -.- 3.5 3.6 GUVERCINLI-PATNOS (AGRI)
03:27:29 39.2288 29.0223 9.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:23:26 39.1192 28.3425 7.2 -.- 1.7 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:09:36 39.6083 27.9965 7.8 -.- 1.4 -.- OVAKOY-(BALIKESIR)
03:03:22 38.3652 38.7620 4.2 -.- 3.1 3.0 TEPEKOY-KALE (MALATYA)
02:47:22 40.1625 26.5192 18.5 -.- 1.4 -.- KEMALKOY-(CANAKKALE)
02:42:57 39.3210 42.0040 2.3 -.- 2.1 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM)
02:29:39 40.8258 31.5225 5.2 -.- 2.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
01:35:32 39.2543 28.9712 6.9 -.- 3.1 3.0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:24:35 39.2490 29.0008 4.9 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:19:57 39.2612 28.9873 9.3 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
01:10:02 39.4458 27.9955 17.2 -.- 2.1 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)
00:53:13 43.2292 29.7325 30.2 -.- 2.4 -.- KARADENIZ
00:38:23 40.8440 29.3015 6.9 -.- 1.3 -.- TUZLA (ISTANBUL)
00:04:32 39.2275 29.0180 2.7 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
00:04:00 38.1017 38.4368 7.5 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
00:02:46 37.1467 27.9372 3.7 -.- 1.7 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA)