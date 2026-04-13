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Son dakika depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 13 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 13 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

13.04.2026 09:09:00
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Son dakika depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 13 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 13 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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13 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:48:32  35.8307   30.2478        5.0      -.-  4.7  4.7   AKDENIZ                          

08:43:34  35.8927   30.1000       12.3      -.-  3.4  3.4   AKDENIZ                          

08:26:40  39.2430   29.0148       13.2      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

08:24:21  37.0703   28.2790       10.2      -.-  1.4  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                  

08:16:06  39.2493   28.9975        5.3      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

07:51:36  40.7630   31.5777        5.3      -.-  1.0  -.-   PIRAHMETLER-(BOLU)               

07:42:10  36.0955   27.3072        9.5      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)        

07:22:14  35.8965   28.1215        9.1      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                          

07:16:55  39.2448   28.9937       10.4      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

07:13:04  38.8768   40.1003        7.1      -.-  2.1  -.-   YUKARIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG)

06:52:01  36.0977   27.2592       11.5      -.-  3.6  3.6   EGE DENIZI                       

06:33:06  36.0880   27.3077       11.0      -.-  2.9  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)        

06:26:02  38.2927   38.2552        3.4      -.-  1.6  -.-   YESILYURT (MALATYA)              

06:00:03  36.9505   23.6153        5.0      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                       

05:26:07  35.8247   28.1870        9.3      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                          

05:23:41  35.8593   28.1820       10.2      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                          

05:10:32  39.2422   29.0278        5.2      -.-  0.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)        

05:00:46  35.8927   28.1028        5.8      -.-  3.7  3.9   AKDENIZ                          

04:57:36  39.2372   29.0378        8.2      -.-  1.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)        

04:50:59  36.6507   29.3507        7.5      -.-  1.5  -.-   KEMER-FETHIYE (MUGLA)            

04:35:38  40.9107   27.9292       29.6      -.-  1.0  -.-   MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)   İlksel

04:25:12  39.1390   29.3967        4.4      -.-  1.9  -.-   YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA)         

04:23:10  39.2452   28.9407       11.6      -.-  1.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)          

04:08:43  39.2217   29.0960        1.4      -.-  0.6  -.-   KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)      

04:02:38  39.2230   29.0193        6.2      -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)          

03:55:28  39.2275   29.0170       15.3      -.-  0.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

03:51:18  38.9405   42.7978        5.0      -.-  3.5  3.6   GUVERCINLI-PATNOS (AGRI)         

03:27:29  39.2288   29.0223        9.8      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

03:23:26  39.1192   28.3425        7.2      -.-  1.7  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)  

03:09:36  39.6083   27.9965        7.8      -.-  1.4  -.-   OVAKOY-(BALIKESIR)               

03:03:22  38.3652   38.7620        4.2      -.-  3.1  3.0   TEPEKOY-KALE (MALATYA)           

02:47:22  40.1625   26.5192       18.5      -.-  1.4  -.-   KEMALKOY-(CANAKKALE)             

02:42:57  39.3210   42.0040        2.3      -.-  2.1  -.-   BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM)      

02:29:39  40.8258   31.5225        5.2      -.-  2.1  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                 

01:35:32  39.2543   28.9712        6.9      -.-  3.1  3.0   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

01:24:35  39.2490   29.0008        4.9      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

01:19:57  39.2612   28.9873        9.3      -.-  1.1  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)        

01:10:02  39.4458   27.9955       17.2      -.-  2.1  -.-   ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)      

00:53:13  43.2292   29.7325       30.2      -.-  2.4  -.-   KARADENIZ                        

00:38:23  40.8440   29.3015        6.9      -.-  1.3  -.-   TUZLA (ISTANBUL)                 

00:04:32  39.2275   29.0180        2.7      -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)          

00:04:00  38.1017   38.4368        7.5      -.-  1.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)      

00:02:46  37.1467   27.9372        3.7      -.-  1.7  -.-   SEKKOY-MILAS (MUGLA)             

İlgili Konular: #afad #Son depremler #deprem mi oldu