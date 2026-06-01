Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 1 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.01 09:10:51 -.- 1.6 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)

2026.06.01 08:53:08 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.06.01 08:35:35 -.- 2.5 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI)

2026.06.01 07:54:38 -.- 1.0 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)

2026.06.01 07:23:29 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2026.06.01 07:14:36 -.- 0.9 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA)

2026.06.01 07:11:48 -.- 1.8 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)

2026.06.01 07:07:07 -.- 2.2 -.- PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM)