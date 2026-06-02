Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 2 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2.06.2026 09:08:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
2 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:42:36  38.0297   38.1483        2.2      -.-  2.5  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                 

07:59:03  39.4052   38.7118        9.2      -.-  2.0  -.-   ULUYAMAC-ILIC (ERZINCAN)                      

07:57:23  39.1087   41.0848        9.2      -.-  1.8  -.-   CATAK-KARLIOVA (BINGOL)                       

07:23:18  36.6355   25.5937       15.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                    

07:05:52  39.2348   28.0432        7.8      -.-  1.3  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:38:29  38.1420   38.4933        8.3      -.-  1.5  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                        

06:26:01  39.2397   28.9788       14.2      -.-  0.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                       

06:18:43  39.1925   28.1607       10.7      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:59:24  35.8213   25.6292        5.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                    

05:53:07  35.8460   25.5418       13.1      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                    

05:38:12  38.2100   38.0793        8.1      -.-  1.4  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                    

04:56:03  39.7573   41.5948       14.3      -.-  1.4  -.-   YUKARIHANBEYI-TEKMAN (ERZURUM)                

04:54:29  38.2817   37.7662       10.7      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                     

04:52:05  39.7762   41.6818        5.9      -.-  2.3  -.-   YUKARITEPECIK-TEKMAN (ERZURUM)                

04:27:33  42.4470   42.5617        5.0      -.-  3.0  2.8   GURCISTAN                                     

03:57:46  37.7345   35.3683        5.4      -.-  1.5  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                   

02:27:06  38.8698   43.5015       10.9      -.-  2.0  -.-   ERMISLER-(VAN)                                

01:44:59  35.8045   25.5870        7.6      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                    

01:37:33  39.2420   29.0497        1.7      -.-  1.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                     

01:12:58  38.2632   25.9280        7.6      -.-  2.0  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                      

00:34:05  39.9958   35.4947        6.7      -.-  1.9  -.-   CEMALOGLU-CEKEREK (YOZGAT)                    

Son dakika… Datça açıklarında deprem! AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5,15 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının Datça'ya yaklaşık 146 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
Meteoroloji açıkladı: 2 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Haziran Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.