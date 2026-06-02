Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 2 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
2 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:42:36 38.0297 38.1483 2.2 -.- 2.5 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
07:59:03 39.4052 38.7118 9.2 -.- 2.0 -.- ULUYAMAC-ILIC (ERZINCAN)
07:57:23 39.1087 41.0848 9.2 -.- 1.8 -.- CATAK-KARLIOVA (BINGOL)
07:23:18 36.6355 25.5937 15.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
07:05:52 39.2348 28.0432 7.8 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:38:29 38.1420 38.4933 8.3 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
06:26:01 39.2397 28.9788 14.2 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:18:43 39.1925 28.1607 10.7 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:59:24 35.8213 25.6292 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
05:53:07 35.8460 25.5418 13.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
05:38:12 38.2100 38.0793 8.1 -.- 1.4 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
04:56:03 39.7573 41.5948 14.3 -.- 1.4 -.- YUKARIHANBEYI-TEKMAN (ERZURUM)
04:54:29 38.2817 37.7662 10.7 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
04:52:05 39.7762 41.6818 5.9 -.- 2.3 -.- YUKARITEPECIK-TEKMAN (ERZURUM)
04:27:33 42.4470 42.5617 5.0 -.- 3.0 2.8 GURCISTAN
03:57:46 37.7345 35.3683 5.4 -.- 1.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
02:27:06 38.8698 43.5015 10.9 -.- 2.0 -.- ERMISLER-(VAN)
01:44:59 35.8045 25.5870 7.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
01:37:33 39.2420 29.0497 1.7 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:12:58 38.2632 25.9280 7.6 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
00:34:05 39.9958 35.4947 6.7 -.- 1.9 -.- CEMALOGLU-CEKEREK (YOZGAT)