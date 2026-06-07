Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 7 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Haziran 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
7 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:27:23 38.2177 37.8242 10.4 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:49:33 39.8688 40.2933 12.4 -.- 2.0 -.- KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN)
07:48:51 39.8605 40.2712 8.7 -.- 2.1 -.- KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN)
07:03:22 39.2147 26.8053 10.9 -.- 1.4 -.- BAHCELI-DIKILI (IZMIR)
06:25:59 40.1705 26.1222 16.3 -.- 1.1 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
06:24:32 34.4743 33.4385 16.9 -.- 2.0 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)
06:01:16 38.0258 37.5453 19.9 -.- 1.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
05:54:03 36.0387 27.1883 8.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
05:40:01 38.0908 37.5508 2.7 -.- 1.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:37:33 38.2442 38.2543 7.3 -.- 1.6 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
05:05:43 40.2533 31.7405 3.7 -.- 1.8 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
04:45:03 37.1540 30.2362 2.3 -.- 1.9 -.- AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA)
04:42:56 39.8520 43.2000 9.3 -.- 1.6 -.- SOGANKOY-(AGRI)
04:35:18 38.7728 27.1380 9.2 -.- 1.4 -.- DUZLEN-(MANISA)
04:23:17 37.8595 36.4128 7.7 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:04:35 40.1498 26.1295 13.9 -.- 1.2 -.- ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:14:27 38.1105 37.5617 5.0 -.- 1.7 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:52:01 37.8262 29.7157 15.1 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
01:42:24 38.0660 37.6343 5.3 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:34:42 38.1233 37.5410 5.0 -.- 2.3 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:01:31 39.3630 25.4858 5.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
00:33:48 39.4000 25.5392 9.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
00:19:31 38.2200 38.5482 4.5 -.- 2.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
00:19:00 36.6950 36.0945 8.0 -.- 2.2 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)