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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 7 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 7 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7.06.2026 08:58:00
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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 7 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Haziran 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Haziran 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:27:23  38.2177   37.8242       10.4      -.-  1.7  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

07:49:33  39.8688   40.2933       12.4      -.-  2.0  -.-   KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN)                       

07:48:51  39.8605   40.2712        8.7      -.-  2.1  -.-   KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN)                       

07:03:22  39.2147   26.8053       10.9      -.-  1.4  -.-   BAHCELI-DIKILI (IZMIR)                           

06:25:59  40.1705   26.1222       16.3      -.-  1.1  -.-   KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

06:24:32  34.4743   33.4385       16.9      -.-  2.0  -.-   KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)                 

06:01:16  38.0258   37.5453       19.9      -.-  1.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

05:54:03  36.0387   27.1883        8.3      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                       

05:40:01  38.0908   37.5508        2.7      -.-  1.0  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

05:37:33  38.2442   38.2543        7.3      -.-  1.6  -.-   KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                   

05:05:43  40.2533   31.7405        3.7      -.-  1.8  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                         

04:45:03  37.1540   30.2362        2.3      -.-  1.9  -.-   AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA)                        

04:42:56  39.8520   43.2000        9.3      -.-  1.6  -.-   SOGANKOY-(AGRI)                                  

04:35:18  38.7728   27.1380        9.2      -.-  1.4  -.-   DUZLEN-(MANISA)                                  

04:23:17  37.8595   36.4128        7.7      -.-  1.6  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

04:04:35  40.1498   26.1295       13.9      -.-  1.2  -.-   ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)            

02:14:27  38.1105   37.5617        5.0      -.-  1.7  -.-   KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

01:52:01  37.8262   29.7157       15.1      -.-  1.4  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                 

01:42:24  38.0660   37.6343        5.3      -.-  1.7  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

01:34:42  38.1233   37.5410        5.0      -.-  2.3  -.-   KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

01:01:31  39.3630   25.4858        5.2      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                       

00:33:48  39.4000   25.5392        9.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                       

00:19:31  38.2200   38.5482        4.5      -.-  2.6  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                             

00:19:00  36.6950   36.0945        8.0      -.-  2.2  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                      

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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